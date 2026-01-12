“น้องเกล” ควง “แม่ชม” บุกอาณาจักรเป็ดเหลือง

“น้องเกล-แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” ควงคุณแม่ “ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต” จัดเต็มความหรรษา ในงาน “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” ที่เนรมิตพื้นที่ทั่วไอคอนสยามและไอซีเอส ให้กลายเป็นเพลย์แลนด์ ยกเอาอาณาจักรเป็ดน้อย B.Duck มาไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกิจกรรมมากมายที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุก
ภายในงานน้องเกลและแม่ชมแจกความสดใสให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่มาร่วมสนุกกันอย่างคึกคัก จากนั้นน้องเกลก็ปล่อยพลังความซน สนุกสนานไปกับอาณาจักรเป็ดเหลืองสุดน่ารัก “ICONSIAM X B.Duck 20th Playful Bouncy Adventure” ทั้งวิ่งเล่น ปีนป่าย กระโดดโลดเต้นในสวนสนุกเป่าลม และยังทักทายถ่ายรูปกับเหล่า B.Duck Mascot ทั้ง 5 คาแรกเตอร์ รวมถึงเพลินไปกับการเก็บภาพกับเหล่าเป็ดน้อยที่มาสร้างสีสันทั่ว ริเวอร์ พาร์ค
แฮปปี้ไปกับเจ้าเป็ดเหลืองสุดน่ารักในแบบน้องเกล ได้ตั้งแต่วันนี้-19 ม.ค. 69 ที่ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.