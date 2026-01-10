“น้องเกล” ควง “แม่ชม” ฉลองวันเด็กสุดแฮปปี้ในอาณาจักรเป็ดเหลืองริมเจ้าพระยา กับ “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” ที่ไอคอนสยาม

ทำเอาวันเด็กปีนี้ที่ไอคอนสยามสดใสขึ้นแบบทวีคูณ เมื่อดาราสาวสุดน่ารัก “น้องเกล - แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” ควงคุณแม่ “ชมพู่ - อารยา เอฮาร์เก็ต” มาฉลองวันเด็กแบบสนุกสนาน จัดเต็มความหรรษา ในงาน “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” ที่เนรมิตพื้นที่ทั่วไอคอนสยามและไอซีเอสให้กลายเป็นเพลย์แลนด์ ดินแดนแห่งการเรียนรู้และจินตนาการ ยกเอาอาณาจักรเป็ดน้อย B.Duck มาไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกิจกรรมมากมายที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุก
ภายในงานน้องเกลและแม่ชมแจกรอยยิ้มร่าเริงตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง ส่งต่อความสดใสให้กับเด็ก ๆ และครอบครัวที่มาร่วมสนุกกันอย่างคึกคัก จากนั้นก็ได้เวลาปล่อยพลังความซน สนุกสนานไปกับอาณาจักรเป็ดเหลืองสุดน่ารัก “ICONSIAM X B.Duck 20th Playful Bouncy Adventure” ทั้งวิ่งเล่น ปีนป่าย กระโดดโลดเต้นในสวนสนุกเป่าลม และยังทักทายถ่ายรูปกับเหล่า B.Duck Mascot ทั้ง 5 คาแรกเตอร์ รวมถึงเพลินไปกับการเก็บภาพกับเหล่าเป็ดน้อยที่มาสร้างสีสันทั่ว ริเวอร์ พาร์ค ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม โดยคุณแม่ชมพู่ อารยา กล่าวว่า “วันนี้น้องเกลตื่นเต้นมาก เพราะเขาชอบเป็ดเหลืองอยู่แล้ว พอมาเจอ B.Duck ตัวใหญ่ ๆ และเพื่อน ๆ เป็ดเต็มไปหมด เลยแฮปปี้มาก โดยเฉพาะเครื่องเล่นเป่าลม สนุกแบบไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะ”
เรียกว่าน้องเกลสนุก คุณแม่ชมพู่ก็แฮปปี้สุด ๆ กับ “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” ที่ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือกับ B.Duck คาแรกเตอร์เป็ดน้อยสุดไอคอนิกจากฮ่องกง และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยพันธมิตร เนรมิตพื้นที่ทั่วไอคอนสยามและไอซีเอส ให้กลายเป็นเพลย์แลนด์แห่งการเรียนรู้และจินตนาการ พร้อมต่อยอดความสุขตลอดเดือนด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นสำหรับเด็ก ๆ อาทิ แคมเปญ “HAPPY KIDS 2026” ที่สยาม ทาคาชิมายะ รวมสินค้าเด็กและของเล่นแบรนด์ดังลดสูงสุด 50% ควบคู่กิจกรรมความบันเทิงและเวิร์กช็อปสร้างสรรค์จากหลากหลายแบรนด์ อีกทั้งยังมีกิจกรรม “PLAY & RACE” รถแข่งรางไฟฟ้า Carrera สุดมัน กับสองสนามแข่งสุดท้าทาย พร้อมรับสติกเกอร์ฟรี! ที่ สยาม ทาคาชิมายะ ชั้น 4 พลาดไม่ได้กับไฮไลต์พิเศษ! ร่วมชมและประลองการแข่งขัน Beyblade X G3 ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม พร้อมพบสินค้าใหม่จาก Beyblade ในวันที่ 10-11 มกราคม 2569 บริเวณชั้น G ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษจาก HARBORLAND สนามเด็กเล่นสุดมันส์ เสริมพัฒนาการและความสนุกสำหรับทุกวัย บนชั้น 6 ไอคอนสยาม และกิจกรรม “คิดส์สนุก สุขสยาม” ที่เปิดพื้นที่แห่งจินตนาการและการเรียนรู้แบบไทย ๆ ให้ทุกครอบครัวได้ร่วมสนุกอย่างเต็มอิ่มในช่วงเทศกาลวันเด็กปีนี้ ที่ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม เปิดให้ร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2569
ถัดมาทางฝั่งไอซีเอส ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมเรียนรู้สุดหรรษา “SCIENCE FOR FUN” จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ยกเวิร์กช็อปทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็ก ๆ พร้อมการแสดง Bozo Science Show และ AI Photo Booth ให้เหล่าน้อง ๆ ได้สวมบทบาทอาชีพในฝัน เสริมทั้งจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 11 มกราคม 2569 ณ EVENT SPACE ชั้น M, ICS
มาสนุกกับเพลย์แลนด์แสนสนุกในงาน “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” ได้จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2569 ณ ไอคอนสยามและไอซีเอส และแฮปปี้ไปกับเจ้าเป็ดเหลืองสุดน่ารักใน ICONSIAM X B.Duck 20th Playful Bouncy Adventure แบบน้องเกล ได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2569 ที่ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม วันจันทร์-ศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 10.00-21.00 น.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM หรือ www.iconsiam.com