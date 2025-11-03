ลอยกระทงอุดรฯปรับรูปแบบจัดงานแต่คงไว้อนุรักษ์สืบประเพณีเก่าแก่ของไทย

อุดรธานี – เทศบาลนครอุดรธานีปรับรูปแบบ “งานประเพณีลอยกระทง” ปี 2568 ให้เรียบง่าย สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความอาลัยกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง แต่ยังคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของไทย
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเตรียมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–5 พฤศจิกายน ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มติดตั้งระบบไฟฟ้า จัดเตรียมพื้นที่จัดแสดง และตกแต่งบริเวณโดยรอบ เพื่อให้พร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมสืบสานประเพณีอันงดงาม
นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า เดิมเทศบาลมีแผนจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีมหรสพและการแสดงรื่นเริงมากมาย แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญคือการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง ทางเทศบาลจึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อเป็นการถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ ปีนี้เรายังคงจัดให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีเหมือนเดิม แต่จะงดกิจกรรมรื่นเริงทั้งหมด เปลี่ยนเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมที่เรียบง่ายและสงบ
เช่น การบรรเลง วงโปงลาง และขับกล่อมด้วย บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้บรรยากาศงานยังคงงดงามและเปี่ยมด้วยความอาลัย”
สำหรับกิจกรรมของชุมชน เทศบาลยังคงเปิดโอกาสให้แต่ละชุมชนร่วม ขบวนแห่กระทง แต่จะไม่มีการฟ้อนรำหรือการแสดงสนุกสนานเช่นที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความสงบ นอกจากนี้ยังมีการจัด ประกวดกระทงของชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่เหมาะสมและงดงาม
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนเริ่มงานปีนี้ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์เป็นไปอย่างคึกคัก หลังเทศบาลนครอุดรธานีเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าจับจองล็อกค้าขายภายในงาน ซึ่งมีผู้สนใจมาต่อคิวจำนวนมากตั้งแต่ช่วงค่ำของวันก่อนหน้า
นางอาชิ อายุ 45 ปี แม่ค้าขายอาหารและชาไทย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเดินทางมาต่อคิวตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของเมื่อวานนี้ เพื่อจองล็อกค้าขาย เพราะทุกปีมักมีคนมาแทรกคิว หากมาช้าก็อาจไม่ได้ที่ โดยตนมาค้าขายในงานลอยกระทงทุกปีและขายดีมาก โดยเฉพาะปีนี้ที่มี โครงการคนละครึ่ง ทำให้ร้านค้าหลายรายให้ความสนใจมาขายของมากขึ้น
ปีนี้น่าจะขายดีเหมือนทุกปี คนมาเที่ยวเยอะ แล้วโครงการคนละครึ่งก็น่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้ดีขึ้น” นางอาชิกล่าว พร้อมเสนอแนะว่าในอนาคตอยากให้เทศบาลนครอุดรธานีพัฒนา ระบบจองล็อกผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาการต่อคิวรอเป็นเวลานานขณะที่ผู้สื่อข่าวสำรวจบรรยากาศโดยรอบ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ พบว่า “เป็ดเหลืองคู่สัญลักษณ์ของเมืองอุดรธานี” ได้รับการตกแต่งติด ริบบิ้นสีดำ เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบสงบและเป็นระเบียบ
ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานีเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายสุภาพ เข้าร่วมลอยกระทงด้วยความสำรวม เพื่อสืบสานประเพณีไทย พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงอย่างพร้อมเพรียง