แสนสิริ เปิดพื้นที่โชว์เคสงานศิลปะท้องถิ่นกับ “ฟู่ฟู่” ฟิกเกอร์ยักษ์กลางแจ้ง ที่ The Society เชิงทะเล

แสนสิริ ภูเก็ต ผู้นำแบรนด์อสังหาฯ ในฐานะ Design Leader ตอกย้ำความมุ่งมั่นของการเป็นส่วนหนึ่งของเมืองภูเก็ตอย่างยั่งยืน สนับสนุน Art Community เชิดชูศิลปะท้องถิ่น พร้อมเปิดสเปซให้ชุมชนได้จัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะและสิ่งแวดล้อมผ่านงานสร้างสรรค์ ครั้งแรกกับ "ฟู่ฟู่" ที่ The Society เชิงทะเล-บางเทา มาสคอตค้างคาวนำโชค จากงาน Thailand Phuket Biennale 2025 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ โดยเปิดต้อนรับทุกคนเข้าชมงานฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2569 ที่ The Society
‘ฟู่ฟู่’ ฟิกเกอร์ขนาดยักษ์ พลังของการร่วมสร้างคอมมูนี้ตี้
เบี๋ยนฟู่ (ฺBien Foo) หรือ ชื่อเล่น ‘ฟู่ฟู่’ Art Toy ค้างคาวนำโชคแห่งภูเก็ต สัญลักษณ์ของ "พลังร่วมสร้างเมือง" ในงาน Thailand Phuket Biennale 2025 สร้างสรรค์โดย อาจารย์ พรชัย ใจมา ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงใหม่ บอกเล่าถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองภูเก็ต โดยนำลวดลายธรรมชาติจากกิ่งไม้และใบไม้ มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะพ่นสีในแบบเฉพาะตัว รวมถึงถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมชาวจีนในภูเก็ต ผ่านลายเสื้อที่ฟู่ฟู่สวมใส่ ใบหน้าที่มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ และเปี่ยมความสุข
โดยรายได้ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนผลงานศิลปะ ฟู่ฟู่ ครั้งนี้ จะนำไปสร้างประโยชน์ในโครงการของไทยแลนด์ เบียนนาเล่ ภูเก็ต 2025 เพื่อมุ่งสู่การเป็น World Art & Culture Tourism Destination ศูนย์กลางศิลปะระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ด้วยกัน
เชื่อมโยงศิลปะ และ ชุมชน เติบโตไปด้วยกันกับชาวภูเก็ต
แสนสิริ มุ่งมั่นจุดประกายแนวคิดด้านการสร้างประโยชน์บนพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ ตลอดจนสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมาได้สนับสนุน Art Community ในท้องถิ่น เชื่อมเอกลักษณ์ส่งต่อความมุ่งมั่นสู่ระดับประเทศและภูมิภาค อาทิ ร่วมกับ Luda (ลูด้า) ศิลปินชาวต่างชาติที่มีใจรักเมืองภูเก็ต สร้างสรรค์งานศิลปะในงานเปิดตัว The Society เชิงทะเล-บางเทา คอมมูนิตี้ของการเชื่อมต่อความสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ, Sansiri Phuket x VINN PATTARARIN สร้างสรรค์แฟชั่นคอลเล็กชั่นพิเศษ Mystic Sunset นำเอาเอกลักษณ์ของภูเก็ตทั้ง ทะเล ชายหาดและแสงแดด มาเป็นแรงบันดาลใจการออกแบบ ตลอดจนร่วมกับแบรนด์แฟชั่นท้องถิ่น YAYEE (ยาหยี) ทำพัดลายพิเศษจากผ้าพื้นเมืองภูเก็ต สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักประจำจังหวัดภูเก็ตและของที่ระลึกเพื่อต้อนรับลูกบ้านใหม่ที่โอนโครงการคอนโดมิเนียม
พบกับพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านงานสร้างสรรค์ ที่งานนิทรรศการ ‘BIEN FOO’ ไปพร้อมกับจิบกาแฟดีๆ จาก BEANS Coffee Roaster หรือ อิ่มอร่อยกับอาหารสเปนที่ร้าน Vamos ได้แล้ววันนี้ที่ The Society เชิงทะเล – บางเทา นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมงานนิทรรศการ ‘AQUA PLAYGROUND’ จากความร่วมมือระหว่างแสนสิริ และ PIPATCHARA สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเศษแหอวนประมงเหลือทิ้งใต้ทะเลสู่งาน Art Installation ตัวต่อขนาดยักษ์ กว่า 700 ชิ้น ผ่านงานออกแบบที่สะท้อนพลังของการอัพไซเคิล
งานนิทรรศการ ‘BIEN FOO’ และ ‘AQUA PLAYGROUND’
เข้าชมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2569
พิกัด The Society เชิงทะเล-บางเทา
https://maps.app.goo.gl/JDGE7asNPw7ani5R7