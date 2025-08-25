ประกาศขายตูดสะดุดตา..ลูกค้าแวะอุดหนุนตูดเป็ดทอดเพิ่มตามคาด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ไม่ใช่ประกาศขายตูดอย่างที่เข้าใจ แต่เป็นประกาศศักดาความอร่อย เจ้าของร้านขายตูดเป็ดทอดเก่าแก่เมืองขอนแก่นทำป้ายด้วยข้อความสะดุดตามาติดตั้ง ชวนลูกค้าแวะอุดหนุนซื้อตูดเป็ดทอดลิ้มลองปรากฏว่าขายได้เพิ่มมากขึ้น
ที่หน้าตลาดรถไฟ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ใครผ่านไปมาจะสะดุดตากับป้ายที่มีข้อความว่า “ประกาศ ที่นี่ ขายตูด” จึงไปสอบถามพบว่าเป็นป้ายร้านเฮียโอ๊ตตูดเป็ดทอดประตูเมือง ที่ขายตูดเป็ดทอดมาแล้วกว่า 20 ปี ทั้งกลิ่นเครื่องเทศที่ใช้หมักทอดหอมตลบอบอวลไปทั้งบริเวณและรสชาติที่อร่อยแถมหากินยาก ยืนยันป้ายหน้าร้านเพียงอยากให้ลูกค้าผ่านไปมาหันมองและแวะลิ้มลองตูดเป็ด ไม่ได้มีเจตนาเหยียดเพศแต่อย่างใด เพราะที่ร้านขายตูดเป็ดจริงๆ
นายสายันต์ อนุรักษ์รัชดา อายุ 47 ปี 485/6 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าของร้าน เฮียโอ๊ตตูดเป็ดทอดประตูเมือง บอกว่า เป็นแนวคิดที่อยากให้คนสนใจ อยากให้เด่นสะดุดตา จึงลองทำป้ายและข้อความอย่างที่เห็น พอทำแล้วรู้สึกว่าได้ผล ลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้น อยากให้จอดอ่าน เป็นอะไรที่ขำๆ ไม่มีเจตนาที่จะเหยียดเพศหรือดูถูกอะไรเรื่องเพศทั้งนั้น ตั้งใจแค่ว่าอยากให้คนมองมาที่ร้านว่าร้านขายอะไร ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น
นายสายันต์เล่าว่าที่ร้านขายตูดเป็ดวันละ 40 กิโลกรัม 1 กิโลฯ จะเสียบได้ประมาณ 10 ไม้ ขายไม้ละ 15 บาท เป็นตูดเป็ดทอดสูตรเด็ดที่ครองใจลูกค้ามานาน มีทั้งรสชาติ การหมัก การทอด การหมักจะมีทั้งเครื่องเทศหลายๆ อย่างดับกลิ่นของเป็ดไปหมด เวลาทอดจะหอมมากใครขับรถผ่านไปผ่านมาจะต้องกลับมาดูว่าร้านนี้ขายอะไร การทอดจะทอดครั้งละไม่เกิน 15 นาที จะทำให้สีของตูดเป็ดเหลืองทองน่ารับประทาน ขายมาประมาณ 20 ปีแล้ว
หลายคนเรียนจบไปแล้วยังกลับมาซื้อกินอีก ก็ยังบอกว่ารสชาติอร่อยเหมือนเดิม ที่ร้านจะขาย 4 เมนู ประกอบด้วย ตูดเป็ดทอด, ไส้เป็ด, ปีกเป็ด และปากเป็ดทอด ถ้าใครมีโอกาสแวะมาขอนแก่นอยากให้มาลองชิม ตูดเป็ดทอดในหลายๆ จังหวัดใกล้เคียงน่าจะค่อนข้างหากินยาก ถ้ามาขอนแก่นลองมาชิมดู ร้านอยู่ติดกับสถานีรถไฟขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดรถไฟสัญลักษณ์อยู่ใกล้ๆ ต้นมะขาม