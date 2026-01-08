ซิติเซนอวด 2 คอลเลกชัน ดีไซน์ระดับมาสเตอร์พีซ

ซิติเซน (CITIZEN) เปิดตัว 2 คอลเลกชันใหม่ CITIZEN TSUYOSA 60 และ CITIZEN Zenshin 60 Automatic Super Titanium™ กลไกอัตโนมัติ ทำงานได้นานถึง 60 ชม. กับดีไซน์สปอร์ตและสีสันหลากหลาย นนทัช กาญจนาศักดิ์ชัย ผจก.ทั่วไป บจก.แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CITIZEN ในประเทศไทย กล่าวว่า “ทั้ง 2 คอลเลกชันใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความก้าวหน้า คงไว้ซึ่งความพิถีพิถันในรายละเอียดตามแบบฉบับช่างฝีมือญี่ปุ่น”
คอลเลกชัน CITIZEN TSUYOSA 60 ได้รับแรงบันดาลใจจากคำในภาษาญี่ปุ่น 強さ (Tsuyosa) แปลว่า ‘ความแข็งแกร่ง’ ผ่านดีไซน์ที่ทนทานและเปี่ยมพลัง แต่ก็สนุกสนานและสีสันที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ กับ ‘ดีไซน์สปอร์ตเหนือกาลเวลา’ ทั้งเรียบง่ายและสปอร์ต เพิ่มความหรูหราด้วยสายข้อมือหลายชิ้นส่วน ที่มีการขัดเงาแบบกระจกบริเวณข้อต่อตรงกลาง ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขนาด 40 มม. หน้าปัดลวดลายกิโยเช่และรูปทรงเรขาคณิต พร้อมกระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนและเลนส์ขยายวันที่ กันน้ำ 50 เมตร มีทั้งสีดำ เขียวเข้ม และฟ้าน้ำทะเล
ส่วน CITIZEN Zenshin 60 Automatic Super Titanium™ ได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า 前進 (Zenshin) แปลว่า ‘ความก้าวหน้า’ โดดเด่นด้วยวัสดุ ‘Super Titanium™’ เบาสบาย แข็งแกร่งและทนต่อรอยขีดข่วน ขอบตัวเรือนทรง 12 เหลี่ยม หน้าปัดไล่เฉดสีแบบ Dégradé ขัดลายเส้นตรงในแนวตั้ง (Vertical Straight-line Brushing) ตัวเรือน 40.5 มม. ฝาหลังแบบกระจกใส พร้อมกระจกแซฟไฟร์ กันน้ำ 100 เมตร มีทั้งสีฟ้า เทาอมฟ้า คอปเปอร์ และเขียว