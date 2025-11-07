คาร์เทียร์ อองเอกิลิบร์ เรียบง่ายสู่ความหรูหราจัดจ้าน

คาร์เทียร์ (Cartier) รังสรรค์คอลเลกชัน อองเอกิลิบร์ (En Équilibre) ศิลปะแห่งความสมดุล โดย ฌาเคอลีน การาชิ (Jacqueline Karachi) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูงออกมาเป็นเครื่องประดับที่เรียบง่ายและหรูหรา โดดเด่นด้วยสีสันที่สะดุดตา
VETRATA - สร้อยเพชรเจียระไนสี่เหลี่ยมผืนผ้า 8.15 กะรัต รูปทรงเรขาคณิตอวดเสน่ห์ของยุคอาร์ตเดโค ร้อยเรียงเพชรทรงเดียวกันกว่า 20 เม็ด สลับกับออนิกซ์สีดำ สร้างความสมมาตรที่คมชัดและพลังของลวดลายกราฟิก
BYZAS - สร้อยคอที่เลือกใช้แซฟไฟร์เซย์ลอนทรงลูกแพร์ 11.70 กะรัต คู่กับมรกตแซมเบีย 8 เม็ด 9.31 กะรัต ลายกราฟิทรงสี่เหลี่ยมขอบมนของมรกต ผ่านเส้นโค้งเว้า จี้แซฟไฟร์โดดเด่นท่ามกลางสายสร้อยที่สลับกัน
CAFAYETE – จัดวางโอปอลคู่สีเหลือบรุ้งไว้ที่ใจกลางของสร้อยเส้นนี้ท่ามกลางกรอบของแสงสะท้อนโทนแดง ส้ม และเหลืองจากแซฟไฟร์ทั้งสามสี สายสร้อยรังสรรค์ด้วยตาข่ายที่ถักทอจากเยลโลว์โกลด์และโรสโกลด์ พร้อมประดับแซฟไฟร์อุมบา
HALIADE - แซฟไฟร์สีน้ำเงินเข้มเม็ดเดี่ยวจากมาดากัสการ์ ขนาด 41.85 กะรัต โครงสร้างทรงเกลียวคลื่น ตัวสร้อยรังสรรค์จากท่อนโลหะประดับเพชรขนาดเล็ก เส้นสายทรงโค้ง ตัดสลับกับสีน้ำเงินสดของแซฟไฟร์ทรงคาลิบร์
PANTHERES REFLEXIO – ทัวร์มาลีนสีเขียว 74.10 กะรัต และจี้ปะการังสีแดง 14.91 กะรัต ตัดกับลูกปัดทัวร์มาลีนทรงบาร็อก ที่เรียงตัวเป็นเส้นสายระย้า พร้อมเสือแพนเตอร์สองตัวที่เผชิญหน้ากัน
NEMOROSA - มรกตโคลอมเบียสองเม็ดน้ำหนักรวมกว่า 5.37 กะรัต กลิ่นอายอาร์ตเดโค รูปทรงเรขาคณิต เม็ดแรกเจียระไนทรงลูกแพร์ เม็ดที่สองทรงสี่เหลี่ยมเอมเมอรัลด์คัท อยู่ใจกลางดอกไม้บานประดับเพชร ออนิกซ์ และร็อกคริสตัล กรอบจี้และสายสร้อยประดับเพชรและออนิกซ์สีดำ
SCALERA - แหวนทรงเรขาคณิตของมรกตแซมเบียขนาด 6.12 กะรัต สีเขียวของมรกตถูกส่งผ่านร็อกคริสตัล แถบคริสตัลบางเฉียบถูกสอดแทรกอยู่ระหว่างองค์ประกอบแต่ละชั้น
