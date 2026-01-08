บุลการีนำ 2 นักแสดงฮอลลีวู้ด ถ่ายทอด 6 ผลงานใหม่

บุลการี (Bvlgari) สร้างสรรค์ 6 ผลงานชิ้นใหม่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญล่าสุดของ เซอร์เพนติ (Serpenti) ในเดือนมกราคม 2026 ซึ่งได้ แอนน์ แฮทธาเวย์ ได้ร่วมถ่ายทอดความงดงามของ ผลงานไอคอนิก อย่าง เซอร์เพนติ ไวเปอร์ ส่วน ปริยังกา โจปรา โจนาส ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับโครงร่างอันสง่างามของ ทูโบกาส อันเป็นผลงานไอคอนิกเช่นกัน
คอลเลกชัน เซอร์เพนติ ไวเปอร์ เป็นตัวแทนของเสน่ห์อันดึงดูดใจและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงรูปได้ เติมเต็มเสน่ห์อันรุ่มรวยให้กับคอลเลกชัน ผ่านการตีความร่วมสมัยของลวดลายเกล็ดอันเปี่ยมด้วยสไตล์ ผสานรูปทรงเรขาคณิตเข้ากับความอเนกประสงค์ได้อย่างลงตัว มีทั้งเยลโลโกลด์และไวท์โกลด์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสองแง่มุมของตำนานเดียวกัน ทั้งความเป็นแก่นแท้ และสไตล์อันเป็นไอคอนิกที่ผ่านวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
ชิ้นงานเยลโลโกลด์ กับผลงานสร้อยคอพร้อมด้วยจี้เซอร์เพนติขนาดย่อส่วน ขดเลื้อยพันรอบสายโซ่อย่างสง่างาม ขณะที่ สร้อยคอดีไซน์ทันสมัยเคลื่อนไหวแบบขดและยืดหยุ่นของเซอร์เพนติ สู่ภาษาของรูปทรงเรขาคณิตและเส้นสายคดโค้ง ประดับเพชรแบบพาเว่ อีกทั้งต่างหูทรงระย้ายาวตกแต่งด้วยเพชรแบบพาเว่เช่นกัน
ส่วนไวท์โกลด์ มีทั้งจี้สร้อยคอและต่างหูทรงห่วงคู่ใหม่ รูปแบบร่วมสมัยใช้งานได้หลากหลาย ดีเทลประดับพาเว่ตามโครงร่างประติมากรรมของรูปทรงเซอร์เพนติ มาพร้อมต่างหูทรงระย้ายาว