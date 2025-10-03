จั้ม-ณภัทร ศิลปินไทยคนแรก ร่วมออกแบบนาฬิการุ่นพิเศษ CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II

CITIZEN กลับมาเขย่าวงการนาฬิกาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการประกาศร่วมมือ ครั้งแรกกับศิลปินชาวไทย เปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษ CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II (Automatic NJ0199-81L) ผลงานการสร้างสรรค์ร่วมกับ THE JUM หรือ จั้ม - ณภัทร จงจิตตโพธา ศิลปินแนว Pop Art กับผลงานสร้างชื่อ “Fire Friend Town” ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และเป็นที่จับตามอง จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อม Pop-Up Store สุดพิเศษ ภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าสไตล์ไอคอน และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ โคอิจิโร อุซุย ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์ CITIZEN ประจำสำนักงานฮ่องกง, นิว-ชยภัค ตันประยูร, กร วรรณไพโรจน์, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์, จั๋ง วิกร บูรณภิญโญ, เน ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์ และ ไทโอ-ทัมม ควรทรงธรรม มาร่วมเฉลิมฉลองการเดินทางครั้งสำคัญนี้ ณ แผนกนาฬิกา ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568
การร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้รังสรรค์นาฬิการุ่น CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II (ราคา 14,900) นำต้นแบบจากรุ่น Automatic NJ019 ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของปี 2025 โดดเด่นด้วยหน้าปัดโทนสี Dark Blue ขนาด 40 มิลลิเมตร ตัวเรือนสแตนเลสสตีล มาพร้อมหน้าปัดคาแรกเตอร์ Fire Friend โดย THE JUM ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามอันไร้ขอบเขตของกาแล็กซี่ ถ่ายทอดความรู้สึกในการมองไปยังจักรวาลที่เต็มไปด้วยความฝันและอนาคตอันไร้ขีดจำกัด โดยมีคาแรกเตอร์ลูกไฟและผองเพื่อน เป็นแสงนำทางให้ก้าวต่อไปในทุกวินาที
ความพิเศษสุดของนาฬิการุ่นนี้คือการผลิตจำนวนจำกัดเพียง 300 เรือน และวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยตัวเรือนด้านหลังจะมีการสลักหมายเลขประจำเรือน (Serial No. 001/300) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับการสะสม นอกจากนี้ยังมาพร้อมแพ็กเกจที่ออกแบบลวดลายมาเป็นพิเศษ และ กล่องสุ่มพวงกุญแจ Fire Friend Galaxy มีให้ร่วมลุ้น 2 สี และมีจำกัดเพียง 300 ชิ้นสำหรับผู้ที่ซื้อนาฬิการุ่นนี้โดยเฉพาะ
นนทัช กาญจนาศักดิ์ชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกา CITIZEN (ซิติเซน) ในประเทศไทย ได้กล่าวถึงการตัดสินใจเลือก THE JUM มาร่วมโปรเจกต์สำคัญนี้ว่า "กระแส Art Toy กำลังได้รับความนิยมมากในประเทศไทย และคาแรกเตอร์ Fire Friend ก็มีความหมายที่สอดคล้องกับปรัชญาของ CITIZEN ภายใต้แนวคิด “Better Starts Now” โดยต้องการให้ “Fire Friend” สื่อถึงการจุดประกายไฟสร้างแรงบันดาลใจในตัวเอง เพื่อมาทำสิ่งที่ตัวเองรัก หรือการจุดพลังในการใช้ชีวิต และการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาดั่ง CITIZEN ที่ไม่หยุดพัฒนาคอลเลกชัน กลไก หน้าปัด ที่มีนวัตกรรม หรือฟังก์ชันออกมาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าอยู่ตลอดเวลา สร้างสรรค์นาฬิกาที่จะอยู่คู่กับผู้ใช้งานไปตลอดช่วงชีวิต CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II จึงเป็นตัวแทนที่ถ่ายทอดสารนี้ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายหลักอย่าง First Jobber และคนวัยทำงาน ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจและพลังในการก้าวไปข้างหน้า และมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถส่งต่อสารที่เราต้องการสื่อ เรื่องการปลุกพลังในตัวเองให้ลุกขึ้นสู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ"
ด้าน จั้ม - ณภัทร จงจิตตโพธา หรือ THE JUM ศิลปินไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานกับ CITIZEN ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้ว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับ CITIZEN แบรนด์ระดับโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะได้ร่วมงานผมดีใจมาก ในฐานะศิลปินชาวไทย การที่ได้สร้างสรรค์งานออกแบบบนเรือนนาฬิกา CITIZEN ถือเป็นความฝันของผมที่จะได้มีนาฬิกาที่เป็นลวดลายของ THE JUM ซึ่งผมอยากที่จะปลุกไฟและพลังแห่งความสร้างสรรค์ในแบบฉบับคนรุ่นใหม่ให้กับทุกคน"
ร่วมสัมผัสและเป็นเจ้าของเรือนเวลาแห่งแรงบันดาลใจนี้เป็นครั้งแรกในงาน CITIZEN x The Jum “Cosmic Fire” Thailand Limited II ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 (บริเวณหน้าแผนกนาฬิกา)และช่องทางออนไลน์ Lazada : Citizen, Shopee : CITIZEN_THAILAND, TikTok Shop : CitizenwatchThailand พร้อมพบกับนาฬิการุ่นยอดนิยมอื่นๆ ที่วางจำหน่ายพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ตุลาคม 2568