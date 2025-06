ATARASHII GAKKO! , FRUITS ZIPPER และ CUTIE STREET ฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ รวมถึงการเข้าชิงรางวัลบนเวที ”Music Awards Japan 2025“

Yusuke Nakagawa (ยูสุเกะ นาคากาวะ) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ASOBISYSTEMกล่าวความรู้สึกที่บริษัทได้รับการยกย่องครั้งนี้ว่า:

ASOBISYSTEM บริษัทชั้นนำผู้ปลุกปั้นศิลปินเปี่ยมความสามารถและผลิตเนื้อหาสุดสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่เบื้องหลังศิลปินเหล่านี้ยังได้คว้ารางวัล Innovator of the Year เพื่อยกย่องในฐานะผู้นำทางด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น และความพยายามในการสนับสนุนศิลปินผู้สร้างความแตกต่างให้เฉิดฉายในเวทีโลก“สำหรับ ASOBISYSTEM เราเชื่อเสมอว่าพลังแห่งการสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้ ซึ่ง ATARASHII GAKKO!, FRUITS ZIPPER และ CUTIE STREET ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความกล้าและความเป็นต้นฉบับอย่างแท้จริงพวกเราปลาบปลื้มอย่างที่สุดที่ Music Awards Japan ไม่เพียงแต่ยกย่องศิลปินของพวกเรา แต่ยังรวมถึงบริษัทผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนพวกเขาจนมาถึงจุดนี้อีกด้วย”SUZUKA (ซูซูกะ) สมาชิกของ ATARASHII GAKKO!กล่าวระหว่างขึ้นรับรางวัล Best Japanese Dance-Pop Artist Award ว่า :“ฉันอยากขอบคุณทุกคนสำหรับรางวัลนี้ เอาเข้าจริงแล้ว พวกเราชื่นชอบที่จะสื่ออารมณ์อันซับซ้อนและความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคำพูดผ่านการเต้นของพวกเรา พวกเราหวังว่าจะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแฟนๆ และผู้คนทั่วโลกผ่านการเต้นต่อไปและจะสร้างความสนุกสนานให้มากเท่าที่จะมากได้”MIZYU (มิจู) ก็กล่าวความรู้สึกหลังคว้ารางวัล Best Dance Performance Award มาครองว่า :“เพลง ‘OTONABLUE’ แต่งขึ้นเมื่อปี 2019 ก่อนสถานการณ์โรคระบาด และปล่อยออกมาเมื่อปี2020 เพลงนี้ถือเป็นเพลงสำคัญที่ส่งให้พวกเราเป็นที่นิยมในปี 2023 และมีแฟนเพลงไม่น้อยที่รู้จักวง ATARASHII GAKKO! จากเพลงนี้ พวกเราขอบคุณเพลงนี้และรู้สึกดีที่ได้ร้องและเต้นให้ผู้คนทั่วโลกได้ฟังทุกวัน เราจะคงยืนหยัดในญี่ปุ่นบ้านเกิด เวทีโลก และระดับนานาชาติในฐานะATARASHII GAKKO! ต่อไป”ขณะที่วงไอดอลดาวรุ่งอย่าง FRUITS ZIPPER ก็คว้าBest Idol Culture Song Award ซึ่ง Suzuka Chinzei (ซูซูกะ ชินเซย์) สมาชิกของวง ก็กล่าวด้วยความปลาบปลื้มระหว่างรับรางวัลว่า :“พวกเราอยากขอบคุณทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจกับรางวัลอันยอดเยี่ยมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณ คุณ Sho Yamamoto (โช ยามาโมโตะ) ผู้แต่งเพลงนี้ , ทีมงานทุกคน และแฟนเพลงที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอด พวกเรายังคงจะนำเสนอ ‘NEW KAWAII’ (ความน่ารักแบบใหม่) สู่สายตาผู้คนทั่วโลก พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะขยายวัฒนธรรมไอดอลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น”ATARASHII GAKKO! ซึ่งหมายถึง “ผู้นำโรงเรียนคนใหม่” โดนใจแฟนเพลงทั่วโลกด้วยการกล้าในการผสมผสานความเป็นพังก์ , องค์ประกอบแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ปรุงแต่งเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ไอดอลป๊อปที่มีภาพลักษณ์ของความน่ารักผสานความเท่ห์อย่าง วงFRUITS ZIPPER ไปจนถึง CUTIE STREET วงที่เผยเสน่ห์ของคนรุ่นใหม่ผู้สร้างกระแสสะกดใจผู้ชม ล้วนเป็นศิลปินในสังกัด ASOBISYSTEM ที่นิยามความเป็นป็อปแห่งปี 2025 ได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในงานศิลปะที่ไร้ข้อจำกัดของแนวเพลงและเต็มไปด้วยการแสดงออกทั้งในญี่ปุ่นและระดับนานาชาติรางวัลเหล่านี้ตอกย้ำถึงอิทธิพลแห่งความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานของ ASOBISYSTEM ที่จะขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและปลุกปั้นศิลปินผู้มีพรสวรรค์อันโดดเด่นและก้าวข้ามขีดจำกัด เช่น Kyary Pamyu Pamyu (คยารี ปามิว ปามิว) , Yasutaka Nakata (ยาสุทากะ นากาตะ) และอีกมากมายATARASHII GAKKO! , FRUITS ZIPPER และ CUTIE STREET ได้ร่วมกันแสดงเปิดงานประกาศรางวัล Music Japan Awards 2025 ภายใต้ชื่อ “RYDEEN REBOOT – YMO” เพื่อยกย่องวงดนตรีที่เป็นตำนาน Yellow Music Orchestraการแสดงนี้สะท้อนถึงแนวคิดอันล้ำสมัยของASOBISYSTEM ซึ่งทั้ง 3 การแสดงก็เพื่อเชิดชูความเป็นตำนานของ YMO โดยใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวง