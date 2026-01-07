xs
โอ๊ค อัครรัฐ สูญเสียคุณแม่ “บุญเสริม วรรณรัตน์”

เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าตั้งแต่ต้นปีเลยก็ว่าได้ สำหรับ “โอ๊ค-อัครรัฐ วรรณรัตน์” ผู้บริหารของ Motif ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไฮเอนด์แบรนด์ดังระดับโลก ตั้งอยู่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่ได้สูญเสียคุณแม่ “บุญเสริม วรรณรัตน์” ซึ่งเป็นภริยาของ “พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์” อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก โดยจะมีกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ดังนี้

วันพุธที่ 7 มกราคม 2569
เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 16.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569
เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569
เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569
เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

ในโอกาสนี้ Celeb Online จึงขอร่วมแสดงความอาลัยกับครอบครัว “วรรณรัตน์” มา ณ ที่นี้ด้วย

#CelebOnline #Celeb #อัครรัฐวรรณรัตน์ #บุญเสริมวรรณรัตน์ #Motif #ข่าวไฮโซ #ข่าวTiktok #ข่าวGossip













