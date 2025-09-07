อาลัย ‘หมอโอม’ นพ.ทรงฤทธิ์ หมอมะเร็งผู้สร้างรอยยิ้ม เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 35 ปี”

ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย “หมอโอม” นพ.ทรงฤทธิ์ ป้องปาน แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็งวัย 35 ปี แห่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวและคนใกล้ชิด พร้อมยกย่องในความทุ่มเทและรอยยิ้มที่เคยมอบให้คนไข้เสมอ
วันนี้ ( 7 ก.ย.) เพจ “โรงพยาบาลเลย” ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับครอบครัว "นพ.ทรงฤทธิ์ ป้องปาน" หรือ "คุณหมอโอม"นายแพทย์ชำนาญการอายุรแพทย์โรคมะเร็ง ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 35 ปี
ซึ่งการสูญเสียครั้งนี้ได้สร้างความเสียใจให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และคนไข้ที่เคยมารักษากับคุณหมอเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณหมอเป็นคนอารมณ์ดี และมักสร้างรอยยิ้มให้กับคนไข้อยู่เสมอโดยพบว่าก่อนหน้านี้ทางครอบครัวของคุณหมอโอม ได้โพสต์ข้อความขอรับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อใช้ในการผ่าตัด โดยมีหลายคนช่วยกันแชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจจำนวนมาก
สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ มีดังนี้
วันที่ 4 กันยายน 2568 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ พิธีสวดอภิธรรม
วันที่ 5-8 กันยายน 2568 พิธีสวดอภิธรรม
วันที่ 9 กันยายน 2568 พิธีพระราชทานเพลิงศพ