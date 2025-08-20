คมนาคมไทเลยร่วมบริจาคเลือดช่วยทหารชายแดน

วันนี้(20ส.ค.)ที่อาคาร Service Center แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ถนนคีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายกิติภูมิ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย และขนส่งจังหวัดเลย และพนักงานทั้ง 5 หน่วยงาน กว่า 250 คน ร่วมบริจาคโลหิต ในนามคมนาคมไทเลย
นายกิติภูมิ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กล่าวว่า ในส่วนของคมนาคมไทเลย ที่ประกอบไปด้วยแขวงทางหลวงเลยที่ 1 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 ทางหลวงชนบทเลย ท่าอากาศยาน และขนส่งจังหวัดเลย มาร่วมกันบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย โรงพยาบาลเลยเพื่อเป็นโลหิตสำรองและต้องการระดมเพื่อนพี่น้องของคนคมนาคมไทเลย มาบริจาคโลหิตกันเยอะๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องทหาร ตำรวจ ประชาชน ที่ต้องการเลือด ในสถานการณ์ตามแนวชายแดน ระหว่างไทยและกัมพูชา
เพราะฉะนั้นที่ คมนาคมไทเลยทําได้ทันทีคือเข้าไปช่วยในเรื่องบริจาคเลือดเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆให้มากที่สุด ฝากเป็นกำลังใจ เป็นห่วงพี่น้องทหาร ตำรวจและพี่น้องประชาชนตามชายแดน