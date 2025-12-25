ทภ.1 จัดพิธีส่งร่างทหารกล้า “พลฯ ธนพัฒน์ นันทะวงศ์” หลังพลีชีพปกป้องอธิปไตยพื้นที่ตาพระยา กลับภูมิลำเนา

กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีส่งทหารกล้า “พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์” กลับภูมิลำเนา ประกอบพิธีศพอย่างสมเกียรติ หลังสละชีพปกป้องอธิปไตย ณ สมรภูมิ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
เมื่อ 25 ธ.ค.68 เวลา 09.30 น. กองทัพภาคที่ 1 โดย มทบ.19 จัดพิธีส่งศพ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สังกัด ร.2 พัน.3 รอ. เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา พิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ โดยมี พล.ต.ถนัด พูนนายม ผบ.มทบ.19 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมส่งร่างวีรชนทหารกล้า ณ กองบิน 3 อ.วัฒนานคร โดยใช้เครื่องบินของกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (บล.295)
และกำหนดประกอบพิธีรับศพ ณ สนามบิน บน.21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ก่อนเคลื่อนศพไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พิธีวางพวงมาลาพระราชทาน และพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเชือกนอก ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมีการหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมระหว่าง 26 -27 ธ.ค.68 และกำหนดพิธีพระราชเพลิงศพ ในวันอาทิย์ที่ 28 ธ.ค.68 เวลา 16.00 น