เก่ง-น้ำปิง ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์คู่แรกของ ไทเชฟ

สมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศมายาวนาน รวมถึงผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทเชฟ (Thychef) เปิดศักราชต้อนรับปีใหม่ 2569 ด้วยงานอร่อยต้องมนต์กับ เก่ง น้ำปิง เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คู่แรกอย่างเป็นทางการ สัมผัสเสน่ห์ความน่ารัก ใจฟู ไปกับคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปี ณ ชั้น 4 SCBX Next Stage สยามพารากอน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน สร้างเซอร์ไพรส์ชาวด้อมโอ๋โอ๋ ตั้งแต่การเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ โดยเก่ง น้ำปิง ที่แท็กทีมสร้างความสนุกให้กับแฟนคลับ กิจกรรมสุดพิเศษทั้งการพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองแบบตัวต่อตัว ร่วมสนุกเล่นเกมกับศิลปิน และปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกให้กับแฟนคลับทุกคน เรียกได้ว่างานนี้สร้างรอยยิ้ม และความสุข ระหว่างศิลปินและแฟนคลับให้มีโมเมนต์ความประทับใจตลอดงาน
การเลือก เก่ง-น้ำปิง มาเป็นพรีเซนเตอร์คู่แรกครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความตั้งใจของไทเชฟที่จะขยายตลาดสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำอาหารที่หลากหลาย
สมเจตน์ กล่าวในงานว่า “ปัจจุบันผงปรุงรสไทเชฟมีทั้งหมด 39 รสชาติ โดยมี 5 รสชาติสุดฮิตยอดนิยมที่ขาดไม่ได้คือ บาร์บีคิว, ปาปริก้า, ชีส, ต้มยำ, และวิงค์แซ่บ ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน ให้ทำกับข้าวง่ายขึ้น ไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็สามารถทำได้ โดยนำผงปรุงรสไทเชฟไปโรย หรือคลุกเคล้ากับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ยำ เฟรนช์ฟรายส์ ไก่ทอด ป๊อปคอร์น ฯลฯ หรือจะมิกซ์แอนด์แมทช์ก็ทำได้ นอกจากผงปรุงรสแล้วยังมี ผลิตภัณฑ์ฟรีซดราย ผงเครื่องดื่มสำเร็จรูป และวุ้นมะพร้าว รอทุกคนมาพิสูจน์ความอร่อยด้วยกัน”