BEARBEARY แบรนด์ยีนส์ เปิดตัวไลน์ผู้ชายครั้งแรก ดึง “มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BEARBEARY แบรนด์ยีนส์ชั้นนำของไทยที่สั่งสมความสำเร็จด้านคุณภาพและการดีไซน์ในไลน์ผู้หญิงมาตลอด 7 ปี ประกาศก้าวสำคัญด้วยการบุกตลาดแฟชั่นผู้ชายอย่างเต็มตัว ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันสำหรับผู้ชายครั้งแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Move Mens” ที่เน้นทั้งความเท่และความคล่องตัว ผ่านชายหนุ่มผู้มีสไตล์โดดเด่นและบุคลิกที่สตรอง “มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์” มารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ การเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่นี้จัดขึ้น ณ ลาน Cascata ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต งานรวมยีนส์ระดับประเทศ Robinson Super Jeans Week 2025 ซึ่งตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการยกระดับมาตรฐานยีนส์ที่มอบอิสระในการสวมใส่ และความสบายสูงสุด ในทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชายยุคใหม่


Move Mens ถูกพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ผู้ชายที่ต้องการยีนส์ที่สามารถรองรับการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ด้วยดีไซน์และรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ นำเสนอซิลูเอทที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีและมั่นใจ โดยมีรูปทรงหลักคือ ทรงสลิม (Slim Fit) และ ทรงกระบอกเล็ก (Straight Leg) ซึ่งเป็นทรงที่ได้รับความนิยมสูงสุด เน้นการใช้เนื้อผ้าคุณภาพสูงที่ยืดหยุ่นสูงแต่น้ำหนักเบา และมีเทคนิคการตัดเย็บที่ประณีต ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ไม่อึดอัดตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นจุดขายอันแข็งแกร่งของแบรนด์ BEARBEARY มีโทนสีหลักคือ สี Denim เข้ม และ สีดำ ที่ง่ายต่อการมิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกลุคทุกสไตล์ในชีวิตประจำวัน

มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ พรีเซนเตอร์ของคอลเลกชัน ได้แบ่งปันประสบการณ์การสวมใส่ที่ยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ “ผมเป็นผู้ชายที่ใส่ยีนส์เกือบทุกวัน สิ่งที่ผมมองหาคือยีนส์ที่ 'แมทช์ได้กับทุกลุค ใส่ได้หลายโอกาส' และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องสวมใส่สบาย หลายคนอาจมีภาพจำว่ายีนส์คุณภาพต้องหนัก ต้องหนา แต่ยีนส์ของ BEARBEARY นั้นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ใส่สบายมาก ไม่รู้สึกอึดอัดเลย ตอบโจทย์ผมมากในข้อนี้ ผมรู้สึกดีใจมากที่ยีนส์ BEARBEARY เลือกผมเป็นพรีเซนเตอร์ในคอลเลกชันสำหรับผู้ชาย อยากให้ทุกคนได้ลองเลือกสรรกันและมั่นใจว่ายีนส์คอลเลกชันนี้จะช่วยสร้างสรรค์สไตล์ที่เป็นคุณได้อย่างมั่นใจครับ”


















