แมคโดนัลด์ ชวนอร่อยกับ ‘ชุดสุดคุ้ม’ พร้อมแก้ว McDonald's Cool Cup

แมคโดนัลด์ ชวนมาอร่อยกับ ‘ชุดสุดคุ้ม’ กับเมนูเบอร์เกอร์ ให้เลือกอร่อยจุใจกับ เบอร์เกอร์สุดโปรด ได้แก่ ชุดซามูไรเบอร์เกอร์หมู, ชุดแมคฟิช, ชุดแมคไก่ หรือ ชุดชีสเบอร์เกอร์ ที่เสิร์ฟร้อนๆ พร้อมเฟรนช์ฟรายส์ขนาดใหญ่ และโค้กขนาด 22 ออนซ์ ในราคาเริ่มต้นชุดละ 159 บาท พิเศษสุด รับทันทีแก้ว McDonald's Cool Cup สุดลิมิเต็ด จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ชุด มีให้เลือกสะสมถึง 3 ดีไซน์ใหม่สุดคูล ได้แก่ ลายแมคนักเก็ต, ลายแมคโดนัลด์เลิฟ และ ลายแฮปปี้สมายล์ ซึ่งผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ด้วยรูปแบบ Reuseable ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักษ์โลก ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง มาพร้อมความจุขนาดใหญ่ขึ้นถึง 26 ออนซ์ ให้เติมเต็มความสดชื่นจากเครื่องดื่มเย็นได้อย่างจุใจยิ่งกว่าเดิม
มาอร่อยกับ‘ชุดสุดคุ้ม’ จากเมนูเบอร์เกอร์สุดโปรด พร้อมสะสมแก้ว McDonald's Cool Cup สุดลิมิเต็ด ให้ครบทั้ง 3 ดีไซน์ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2568 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, บริการแมคไดร์ฟ ทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th