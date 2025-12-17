"ดร.ณิชชารีย์" ส่งเครื่องสำอางสมุนไพร IG ลุยตลาดเมียนมาร์

ดร.ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์ แพทย์แผนไทย ผู้บริหาร เครื่องสำอางสมุนไพรแบรนด์ IG ลุยตลาดเมียนมาร์ ร่วมงาน Thai Expo in Yangon 2025 🇹🇭 งานเมื่อวันที่ 5-7 ธ.ค. 68 ณ YCC (Yangon Convention Center) กรุงย่างกุ้ง เมียนมาร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต.) ย่างกุ้ง และท่านเอกวัฒน์ ธน ประสิทธิ์พัฒนา อัครราชทูต ที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์)
ดร.ณิชชารีย์ ได้กล่าวถึงการนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร IG ลุกตลาดเมียนมาร์ครั้งนี้ว่า เทรนด์การใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความงามอย่างปลอดภัย ไร้สารเคมี เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังต้องการ ซึ่งแบรนด์ IG ยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เห็นความสำคัญและคุณค่าของวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยเฉพาะสมุนไพรไทย นำพืชสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์มาพัฒนาใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเครื่องสำอาง IG ผลิตโดย บริษัท SDC Thailand จำกัด ร่วมกันพัฒนาสารสกัด จนได้ แป้งกันแดด IG Super Gold Powder และ IG Sun Protection SUN SPOTLESS CC CREAM SPF50+ PA++++ 20 ML เนื้อเนียนบางเบาปกปิด ปลอดภัยไร้สารเคมี
สำหรับงาน Thai Expo in Yangon 2025 🇹🇭 เป็นการสนับสนุนสินค้าและธุรกิจไทย มีสินค้าหลากหลายทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผงปรุงรส อาหารสัตว์เลี้ยง เครื่องสำอาง แป้ง แชมพู เสื้อผ้า ตู้เซฟ ธุรกิจบริการสุขภาพ โรงพยาบาล คลินิคเฉพาะทาง รวมทั้ง มีบูธจำหน่ายอาหารไทย เช่น ส้มตำ ไส้กรอกอีสาน ผัดกะเพรา ผัดซีอิ้ว เป็นต้น
บรรยากาศภายในงานค่อนข้างคึกคัก ได้รับการตอบรับจากชาวเมียนมาร์เป็นอย่างดี สะท้อนถึงความนิยมสินค้าไทย ธุรกิจบริการไทย ในส่วนของการขอ Import License ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจนั้น สคต.ย่างกุ้งได้แนะนำให้จับคู่กับ Export Earning (รายได้ส่งออกจากเมียนมา) การชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความสำคัญและประโยชน์ที่เมียนมาร์ได้รับหากนำเข้า รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ธุรกิจเป็นผลิตในเมียนมาร์ (นำเข้าวัตถุดิบแทน) สอดคล้องกับนโยบายเมียนมาร์ซึ่งมีหลายธุรกิจเริ่มปรับกลยุทธ์แล้ว
กล่าวได้ว่า เมียนมาร์ยังคงมีศักยภาพและโอกาส แม้จะมีความท้าทายต่างๆ ให้ก้าวข้ามก็ตาม โดย สคต.ย่างกุ้ง ยินดีสนับสนุนการเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจส่งเสริมการขายสินค้าไทยการขอ Import License การขนส่งโลจิสติกส์ อัตราแลกเปลี่ยนและการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไทยสินค้าไทย ปักหมุดขยายตลาดเมียนมาร์ต่อไป