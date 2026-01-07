เปิดภาพจากแฟ้มคดีเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ แฉความลับน่าขยะแขยงของเหล่าคนดัง

“เจฟฟรีย์ เอปสไตน์” มีความสัมพันธ์กับเหล่าคนดังและนักการเมือง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกกดดันจนต้องเปิดเผยข้อมูลเอกสารลับ สมาชิกพรรคเดโมแครตก็ไม่รอช้า นำภาพถ่ายต่างๆ อย่าง เซ็กซ์ทอย ถุงยางอนามัยทรัมป์ ฯลฯ จากแฟ้มลับล็อตแรกมาเปิดเผย ทำให้เห็นโลกที่น่าขยะแขยงในวงโคจรของเอปสไตน์ด้วย
ถุงยางอนามัย “ทรัมป์” : มีภาพของทรัมป์อยู่บนซองพร้อมกับสโลแกน “I’m Huuuuge!” ซึ่งแปลคร่าว ๆ ได้ว่า “ฉันตัวใหญ่มาก” และยังมีป้ายแสดงราคา 4.50 ดอลลาร์
แผ่นพับอุปกรณ์บีบกราม : ภาพนี้ดูเหมือนจะเป็นแผ่นพับคำแนะนำสำหรับ “อุปกรณ์ปิดปากแบบบีบกราม” โดยมีคำเตือนว่า ไม่ควรปล่อยให้ผู้ใช้เครื่องมือนี้อยู่ตามลำพัง เนื่องจากอุปกรณ์นี้จะทำให้มีน้ำลายไหลในปริมาณมาก ซึ่งอาจนำไปสู่การหายใจไม่ออก คำเตือนที่ด้านล่างระบุว่า “การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้”
ของเล่นทางเพศ : ภาพนี้เผยแพร่โดยพรรคเดโมแครต ในคณะกรรมการกำกับดูแลของสภาผู้แทนราษฎร แสดงให้เห็นของเล่นทางเพศ เป็นถุงมือยางสีดำที่มีอุปกรณ์คล้ายดิลโดติดอยู่ที่ปลายนิ้ว
อุปกรณ์เซ็กซ์ทอย : เซ็กซ์ทอยหลากชนิดรวมถึงอุปกรณ์รัดตรึงและ ‘Pussy Pump’ (ปั๊มช่องคลอด)
โดนัลด์ ทรัมป์ กับสาวๆ : เป็นที่รู้กันดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยติดต่อกับเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังปรากฏอยู่ในภาพถ่าย ซึ่งอยู่ท่ามกลางหญิงสาว 6 คนที่ถูกเซ็นเซอร์ปกปิดใบหน้า
เอปสไตน์และวูดดี้ อัลเลน : ภาพนี้เผยแพร่โดยพรรคเดโมแครต แสดงให้เห็นเอปสไตน์ (ซ้าย) นั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันกับผู้กำกับภาพยนตร์ “วูดดี้ อัลเลน” (ขวา) และยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร่วมโต๊ะด้วย แต่ใบหน้าของเธอถูกปิดบังไว้
วูดดี้ อัลเลนและอดีตที่ปรึกษาทรัมป์ : อีกภาพหนึ่งของวูดดี้ อัลเลน ซึ่งกำลังยืนคุยอยู่กับ “สตีฟ แบนนอน” อดีตที่ปรึกษาของโดนัลด์ ทรัมป์
บิล เกตส์ กับอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ : ภาพถ่ายจากแฟ้มคดีเอปสไตน์ ยังปรากฏ “บิล เกตส์” ร่วมช็อตกับอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งในภายหลังแอนดรูว์ต้องเจ็บช้ำน้ำใจ เนื่องจากความสัมพันธ์กับเอปสไตน์
เอปสไตน์ ร่วมเฟรมกับ ริชาร์ด แบรนสัน : เจฟฟรีย์ เอปสไตน์ (ด้านหลัง) อยู่กับ “ริชาร์ด แบรนสัน” นักธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัทเวอร์จิน กรุ๊ป
เอปสไตน์และ อลัน เดอร์โชวิตซ์ : เอปสไตน์กับ “อลัน เดอร์โชวิตซ์” ทนายความชาวอเมริกันชื่อดัง เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านสิทธิพลเมือง ผู้สนับสนุนอิสราเอลตัวท็อป เขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีสำคัญๆ เช่น คดีของเอปสไตน์ และโดนัลด์ ทรัมป์