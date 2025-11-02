ฉาวซ้ำ!อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ถูกแฉอีก เรียกคุณตัว40คนร่วมปาร์ตีหรูที่รร.ดังกลางกรุงเทพฯ

อดีตเจ้าชายแอนดรูว์(ปัจจุบันคือ แอนดรูว์ เมาท์แบทเทน วินด์เซอร์) ถูกกล่าวหาสั่งการจัดแจงงานปาร์ตีหรูหราอลังการ 4 วัน ที่มีสาวขายบริการกว่า 40 คนเข้าร่วม ณ โรงแรม 5 ดาวแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ระหว่างการเยือนที่ใช้ภาษีของประชาชนในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ทั้งนี้เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะจากการออกมาแฉของแอนดรูว์ โลว์นีย์ นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชสำนัก ในหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า "The Rise and Fall of the House of York"
โลว์นีย์ อ้างว่าในปี 2001 ตอนที่อดีตเจ้าชายแอนดรูว์มีอายุ 41 ปี และทำหน้าที่ทูตการค้าของสหราชอาณาจักร เขาเลือกพักในโรงแรมหรู แทนที่จะพักในสถานทูต ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เข้าร่วมพิธีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
แม้การเดินทางเยือนดังกล่าวรู้กันอย่างเปิดเผยว่าเป็นภารกิจทางการทูต แต่ทาง โลว์นีย์ อ้างว่าในกำหนดการอย่างเป็นทางการ ได้นับรวม "ช่วงเวลาแห่งความเป็นส่วนตัว" ด้วย และนักเขียนรายนี้อ้างว่าอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวขอให้เรียกผู้หญิงหลายสิบคนมายังห้องสวีทของเขา
"ในช่วงเวลาแค่ 4 วัน แอนดรูว์เรียกโสเภณีมาถึง 40 คน" โลว์นีย์กล่าวอ้าง "สิ่งที่เราเห็นคือรูปแบบการเดินทางด้วยเงินภาษีของผู้เสียภาษี ที่ถูกใช้ในความรื่นเริงส่วนตัว"
รัฐบาลสหราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังปฏิเสธแสดงความคิดเห็นอย่างเจาะจงต่อคำกล่าวอ้างใหม่ของโลว์นีย์ โดยเน้นแต่เพียงว่าทางสำนักพระราชวัง "จริงจังอย่างมากกับทุกคำกล่าวหาในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์" ตามรายงานของเดอะไทม์ส
ขณะเดียวกันมีข่าวว่าแหล่งข่าวด้านการทูตในกรุงเทพฯ บ่งชี้ว่าการเข้าพักที่โรงแรม 5 ดาวดังกล่าว เป็นการผลาญเงินภาษีของประชาชนไปหลายหมื่นปอนด์
อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ไม่ได้ออกมาพูดต่อสาธารณะต่อรายงานข่าวพาดหัวเกี่ยวกับคำกล่าวหาจ้างโสเภณี แต่ที่ผ่านมา เขาเคยปฏฺเสธคำกล่าวหากระทำผิดต่างๆนานาแทบทั้งหมด ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงิน กฎหมายและการกระทำส่วนตัว
คำกล่าวหานี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานะในราชวงศ์ของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ได้เปลี่ยนไปแล้ว โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักพระราชวังสั่งถอดพระอิสริยยศและฐานันดรศักดิ์ โดยจากนี้ไปจะถูกเรียกในชื่อ “นายแอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน-วินด์เซอร์” เท่านั้น อ้างถึงความบกพร่องต่างๆในด้านการตัดสินใจ
(ที่มา:เดลิเมล์/ฮินดูสถานไทม์ส/เดอะไทม์ส)