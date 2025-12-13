กัดไม่ปล่อย!ส.ส.เดโมแครตแฉภาพใหม่ 'ทรัมป์' จากคลังของ 'เจฟฟรีย์ เอปสตีน' เศรษฐีค้ากามฉาว พบหน้าคนมีชื่อเสียงโผล่เพียบ

สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสได้เผยแพร่ภาพใหม่ 19 ภาพจากทรัพย์สินของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากามผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งรวมถึงภาพของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ ในขณะที่กำหนดเส้นตายสำหรับการเผยแพร่เอกสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับนักการเงินผู้เสื่อมเสียชื่อเสียงรายนี้ใกล้เข้ามา
ทรัมป์ ปรากฏอยู่ในภาพถ่าย 3 ภาพที่เผยแพร่โดยสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกำกับดูแลของสภาผู้แทนราษฎร (House Oversight Committee) ซึ่งระบุว่าพวกเขากำลังตรวจสอบภาพมากกว่า 95,000 ภาพที่มาจากทรัพย์สินของ เอปสตีน
ในภาพขาวดำภาพหนึ่ง ทรัมป์ กำลังยิ้มโดยมีผู้หญิงหลายคน (ใบหน้าของพวกเธอถูกปิดบัง) อยู่ข้างๆ เขา ภาพที่สองแสดงให้เห็น ทรัมป์ ยืนอยู่ข้างเอปสตีน และภาพที่สามซึ่งไม่ชัดเจนนัก แสดงให้เห็นเขานั่งอยู่ข้างๆ ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง (ใบหน้าของเธอก็ถูกปิดบังเช่นกัน) โดยที่เนคไทสีแดงของเขาถูกคลายออก ไม่ชัดเจนว่าภาพถ่ายเหล่านี้ถ่ายเมื่อไหร่หรือที่ใด
"ทุกคนรู้จักชายคนนี้" ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ (12) “เขาไปทั่วปาล์มบีชเลย เขามีรูปถ่ายกับทุกคน แทบจะเรียกได้ว่ามีคนเป็นร้อยๆ คนที่ถ่ายรูปกับเขา ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย”
ด้าน แอบิเกล แจ็กสัน โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า รัฐบาลของทรัมป์ “ได้ทำอะไรเพื่อเหยื่อของ เอปสตีน มากกว่าที่พรรคเดโมแครตเคยทำมา”
“ถึงเวลาแล้วที่สื่อจะต้องหยุดพูดซ้ำซากถึงประเด็นที่พรรคเดโมแครตพูด และเริ่มถามพรรคเดโมแครตว่า ทำไมพวกเขาถึงอยากอยู่ใกล้ชิดกับ เอปสตีน หลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิด” เธอกล่าว
เรื่องอื้อฉาวของ เอปสตีน เป็นปัญหาทางการเมืองสำหรับทรัมป์มาหลายเดือนแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาขยายทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ เอปสตีน ให้กับผู้สนับสนุนของเขาเอง ผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ ทรัมป์ จำนวนมากเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ในรัฐบาล ทรัมป์ ปกปิดความสัมพันธ์ของ เอปสตีน กับบุคคลผู้มีอำนาจ และปิดบังรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา ซึ่งถูกตัดสินว่าเป็นฆ่าตัวตายในเรือนจำแมนฮัตตันเมื่อปี 2019
กระทรวงยุติธรรมกล่าวในเดือน ก.ค. ว่าไม่มีหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเป็นต้องสอบสวนบุคคลที่สามในคดีของเอปสตีน และไม่พบ "รายชื่อลูกค้า" หรือบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทางเพศ หรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่า เอปสตีน ได้แบล็กเมล์ใคร
ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสในสัปดาห์นี้พบว่ามีเพียงครึ่งหนึ่งของพรรครีพับลิกันที่เห็นด้วยกับการจัดการคดี เอปสตีน ของทรัมป์ ซึ่งต่ำกว่าคะแนนนิยมของ ทรัมป์ โดยรวม 85% ในพรรคของเขาเองมาก
ทรัมป์ และ เอปสตีน เป็นเพื่อนกันในช่วงทศวรรษ 1990 และต้นทศวรรษ 2000 แต่ ทรัมป์ อ้างว่าเขาได้ตัดความสัมพันธ์กับชายคนนี้ไปแล้ว ก่อนที่ เอปสตีน จะรับสารภาพความผิดในข้อหาค้าประเวณี
ทรัมป์ ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่รู้เรื่องที่ เอปสตีน ล่วงละเมิดและค้ามนุษย์ทางเพศต่อเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ทั้งนี้ อดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน จากพรรคเดโมแครต, สตีฟ แบนนอน อดีตผู้ช่วยของทรัมป์, บิล เกตส์, ริชาร์ด แบรนสัน,อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แลร์รี ซัมเมอร์ส ก็มีภาพปรากฏอยู่ในภาพชุดนี้เช่นกัน รวมถึงของเล่นทางเพศและถุงยางอนามัย "ทรัมป์" ราคา 4.50 ดอลลาร์ ที่มีรูปใบหน้าของทรัมป์และข้อความตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดว่า "I'M HUUUGE!"
โฆษกของคณะกรรมการ ซึ่งนำโดยประธานพรรครีพับลิกัน เจมส์ โคเมอร์ จากรัฐเคนตักกี กล่าวว่า พรรคเดโมแครตกำลังใช้การสอบสวนนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง โดย "เลือกภาพเฉพาะส่วนและตัดทอนภาพบางส่วน เพื่อสร้างเรื่องราวเท็จเกี่ยวกับประธานาธิบดี ทรัมป์"
พรรคเดโมแครตกล่าวว่า ภาพถ่ายหลายหมื่นภาพนี้รวมถึง "ภาพของชายผู้ร่ำรวยและมีอำนาจที่ใช้เวลาร่วมกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน" และ "ภาพถ่ายของผู้หญิงและทรัพย์สินของ เอปสตีน" โดยจะมีการปล่อยภาพเพิ่มเติมออกมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
เดือนที่แล้ว ทรัมป์ได้ลงนามในร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากทั้งสองพรรค นำโดย โร คันนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตจากแคลิฟอร์เนีย และ โทมัส แมสซี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันจากเคนตักกี้ ซึ่งบังคับให้กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยเอกสารของ เอปสตีน ภายใน 30 วัน ซึ่งวันที่ 19 ธ.ค. จะเป็นเส้นตายของช่วงเวลาดังกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์