เสรีภาพสื่อ! สื่อ MAGA ของทรัมป์ร่วม “นิวยอร์กไทม์ส-เอพี-รอยเตอร์” ไม่ทำตามกฎเพนตากอนติดหนวด “ต้องขออนุญาต” ก่อนเสนอข่าว ส่วนรีพับลิกันลุกเป็นไฟ “เฮกเซธ” ประเคนฐานทัพในแผ่นดินใหญ่อเมริกาให้ "ต่างชาติ"

เอพี/รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – องค์กรสื่อยักษ์ใหญ่ในอเมริกาชื่อดังทั้ง หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ เอพี รวมสื่อ MAGA สายทรัมป์ Newsmax และรอยเตอร์แถลงวันจันทร์(13 ต.ค)ว่า จะไม่ยอมลงนามข้อตกลงเพนตากอนตามสั่งต้องขออนุญาตจากกระทรวงก่อนที่จะสามารถรายงานได้ เพิ่มความน่าจะเป็นว่ารัฐบาลทรัมป์ที่สั่งขับนักข่าวออกจากเพนตากอนที่มีรัฐมนตรีว่าการจากอดีตนักจัดรายการข่าว Fox News พีธ เฮกเซธ อนุญาตให้กาตาร์ตั้งฐานการทหารของตัวเองได้ในแผ่นดินใหญ่สหรัฐฯเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่าสองร้อยปี อ้างกระชับสัมพันธ์และกาตาร์รับผิดชอบออกเองทั้งหมดสร้างความไม่พอใจไปทั่วประเทศไม่เว้นฐานเสียงรีพับลิกัน
เอพีรายงานวันอังคาร(14 ต.ค)ว่า สำนักข่าวชื่อดังเหล่านี้กล่าวว่า นโยบายจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯใหม่นี้ข่มขู่จะลงโทษสื่อในการทำหน้าที่รวบรวมข่าวตามปกติที่ได้รับการปกป้องจากกฎหมายสิทธิพลเรือนสหรัฐฯฉบับแก้ไข ข้อแรก คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยทั้งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ , แอตแลนติก และรอยเตอร์ในวันจันทร์(13)ประกาศต่อสาธารณะร่วมกันว่า สำนักข่าวเหล่านี้จะไม่ยอมลงนาม ขณะที่เอพียืนยันในบ่ายวันจันทร์(13)ว่า จะไม่ลงนามเช่นกัน
รอยเตอร์กล่าวผ่านแถลงการณ์ที่ระบุว่า สื่อมวลชนได้รับการปกป้องโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฯและในแถลงการณ์ยังระบุว่า ข้อจำกัดใหม่ของเพนตากอนนั้นกัดกร่อนคุณค่ารากฐาน
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ซึ่งเคยเป็นผู้จัดรายการสถานีโทรทัศน์ ฟ็อกซ์นิวส์ มาก่อน ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อแถลงการณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ บนแพลตฟอร์ม X และเพิ่มอีโมจีรูปกำลังโบกมือ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ของเฮกเซธกล่าวว่า นักข่าวคนใดที่ไม่ยอมรับต่อนโยบายใหม่ภายในวันอังคาร(14) ต้องส่งบัตรผ่านการเข้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯและต้องให้โต๊ะทำงานของตัวเองต้องว่างลงในวันถัดไป
เอพีรายงานว่า กฎใหม่ห้ามนักข่าวเข้าถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเพนตากอนโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงประกบนำไปด้วยพร้อมกล่าวว่าเจ้ากระทรวงเฮกเซธสามารถปฎิเสธบัตรผ่านของนักข่าวคนใดก็ตามที่หาข่าวภายในจากกระทรวงด้วยการสอบถามข้อมูลภายในจากคนในนั้นที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความลับหรือไม่ที่เขาไม่ได้อนุมัติสำหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
Newsmax ซึ่งเป็นสื่อที่เป็นที่รู้ดีว่าสาย MAGA และสนับสนุนประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แต่ปฎิเสธต่อนโยบายติดหนวดที่แข็งกร้าวของกระทรวงการสงครามสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าข้อกำหนดเหล่านี้นั้นไม่จำเป็นและหนักหน่วงและหวังว่าทางเพนตากอนจะทำการพิจารณาตรวจสอบปัญหานี้
โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ณอน พาร์เนลล์ (Sean Parnell) กล่าวว่า กฎใหม่นี้เป็นการสร้างปฎิบัติการทางสื่อสารมวลชนใหม่ พร้อมเสริมว่า “นโยบายไม่ได้ขอให้คนเหล่านั้นต้องเห็นด้วย แต่ต้องการให้รับรู้ว่าพวกเขาเข้าใจว่านโยบายของพวกเราคืออะไร” พร้อมโจมตีว่า บรรดานักข่าวโวยวายว่าตกเป็นเหยื่อ
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเพิ่งไฟเขียวอนุญาตให้กาตาร์เข้ามาเปิดฐานของตัวเองได้ในแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 200ปี สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาฐานเสียง MAGA ของทรัมป์ทันที
รอยเตอร์รายงานในวันเสาร์(11)ว่า ความไม่พอใจยังรวมไปถึงนักเคลื่อนไหวการเมืองปีกขวาชื่อดังของสหรัฐฯ ลอรา ลูเมอร์ (Laura Loomer) ที่ออกมาโจมตีรัฐบาลทรัมป์ทันทีในวันศุกร์(10)หลังช่วงต้นของวันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯได้พบรองนายกรัฐมนตรีกาตาร์ ชีค ซาอูด บิน อับดุลราห์มัน อัล-ทานี (Sheikh Saoud bin Abdulrahman al-Thani) ที่ได้ประกาศว่า กาตาร์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในฐานทัพสหรัฐฯในรัฐไอดาโฮ รอยเตอร์ชี้ว่า เฮกเซธไม่ได้พูดว่าสหรัฐฯจะมอบฐานทัพให้กาตาร์ หรือฐานใดๆในอเมริกา
รอยเตอร์รายงานว่า อินฟลู MAGA ชื่อดัง ลูเมอร์นอกจากจะโจมตีรัฐบาลทรัมป์แล้วยังกล่าวหาที่เป็นเท็จและเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียว่า เพนตากอนกำลังยกฐานทัพในแผ่นดินอเมริกาให้ต่างชาติ
“ไม่เคยคิดมาก่อนว่าดิฉันจะได้เห็นรีพับลิกันยกฐานทัพบนแผ่นดินอเมริกาให้กับพวกมุสลิมที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงก่อการร้ายจากกาตาร์เพื่อที่คนเหล่านั้นจะสามารถสังหารอเมริกันได้” ลอรา ลูเมอร์ โพสต์บนแพลตฟอร์ม X
พร้อมกันนี้ยังได้โพสต์คลิปการปราศรัยของทรัมป์เมื่อปี 2017 ที่ในเวลานั้นเขาได้กล่าวหา “กาตาร์” ว่ามีประวัติเป็นท่อน้ำเลี้ยงก่อการร้ายในระดับที่สูงมาก
และจากการโพสต์ของลูเมอร์ส่งผลทำให้เจ้ากระทรวงเพนตากอน พีธ เฮกเซธ ออกมาโพสต์ตอบเองบนแพลตฟอร์ม X ว่า “เพื่อให้ชัดเจน กาตาร์จะไม่มีฐานของพวกเขาในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้น พวกเราควบคุมฐานที่มีอยู่เดิมเหมือนเช่นที่พวกเรากระทำกับชาติพันธมิตรทั้งหมด”
ทั้งนี้ สิ่งปลูกสร้างทางการทหารที่ว่านี้มีการหารือมานานหลายปีซึ่งจะเป็นศูนย์การซ้อมนักบินกาตาร์สำหรับเครื่องบิย F-15 จำนวน 12 ลำที่ประเทศเศรษฐีน้ำมันได้ซื้อและจะประจำที่นั่น แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยกับรอยเตอร์ และศูนย์ดังกล่าวจะรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินและอาคารบัญชาการปฎิบัติการบิน
อ้างอิงจากฮัฟฟ์โพสต์ของสหรัฐฯที่รายงานในเรื่องนี้ สตีฟ แบนนอน( Steve Bannon) อดีตเจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวสมัยทรัมป์ 1 ตามรายงานของฮัฟฟ์โพสต์ของสหรัฐฯในวันอังคาร(14) ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับสื่อนิวสวีคของสหรัฐฯว่า ไม่ควรมีฐานทัพของกองกำลังต่างชาติในแผ่นดินอเมริกา