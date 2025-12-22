เหยื่อผู้เยาว์หมายเลขหนึ่งของเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ ‘มารีนา ลาแซร์ดา’ เตรียมออกหนังสือแฉทรัมป์

คดีก้องโลกของ “เจฟฟรีย์ เอปสไตน์” นักการเงินและผู้กระทำความผิดทางเพศที่ถูกตัดสินจำคุก เคยล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงและเด็กหญิงหลายสิบคนในเครือข่ายค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ที่เขาดำเนินการร่วมกับ “กิสเลน แม็กซ์เวลล์” ต้องยกความสำคัญให้กับเหยื่อหลายคนมีบทบาทอย่างยิ่งในกระบวนการทางกฎหมายและการเปิดโปงระบบการล่วงละเมิด
เริ่มจากพวกเขาฟ้องร้องเอฟบีไอในข้อหาการสอบสวนที่ไม่เพียงพอ พวกเขาร้องขอให้เปิดเผยเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อระบุตัวผู้ร่วมกระทำความผิด เหยื่อหลายคนให้การในศาลเพื่อบรรยายถึงความทุกข์ทรมานของพวกเขา เนื่องจากเอปสไตน์ฆ่าตัวตายในเรือนจำนิวยอร์กในปี 2019 ก่อนการพิจารณาคดี
มารีนา ลาแซร์ดา ชาวบราซิล ปัจจุบันวัย 37 ปี ซึ่งถูกระบุในแฟ้มคดีของเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ว่าเป็น “เหยื่อผู้เยาว์หมายเลขหนึ่ง” ให้ปากคำว่าเคยเห็น “โดนัลด์ ทรัมป์” อยู่กับเอปสไตน์ “มากกว่าหนึ่งครั้ง” ตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่น เธอบอกว่าในกลุ่มเด็กผู้หญิงนั้น เข้าใจกันว่านักธุรกิจและเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ในขณะนั้นไปไหนมาไหนด้วยกันได้อย่างอิสระ ในงานปาร์ตี้หรืองานสังสรรค์ส่วนตัวต่าง ๆ
ลาแซร์ดา มีสถานะเป็นผู้อพยพในสหรัฐฯ ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ เธอได้พบกับเอปสไตน์ตอนอายุ 14 ปี ในปี 2002 ตอนนั้นเธอถูกชักชวนให้ไปที่บ้านพักหรูของเขาในนิวยอร์กเพื่อให้บริการนวดแก่เอปสไตน์ และการพบกันครั้งนั้นนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลานานหลายปี อีกทั้งเธอยังถูกกดดันให้ชักชวนเด็กสาวคนอื่น ๆ เข้าร่วมกระบวนการด้วย เธอได้รับเงินจากเอปสไตน์หลายพันดอลลาร์ พร้อมกับเชื่อว่าการที่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเงินคนนี้จะเป็นโอกาสที่ดีให้เธอซึ่งเป็นผู้อพยพจากบราซิล
แต่ลาแซร์ดาเล่าว่า ความสนใจของเอปสไตน์ที่มีต่อเธอเริ่มจางหายไปเมื่อเธอโตขึ้น และเมื่อเธอเริ่มชักชวนเด็กสาวคนอื่น ๆ ให้เขามากขึ้นเรื่อย ๆ “มันมาถึงจุดหนึ่งตอนที่ฉันอายุประมาณสิบหกปีครึ่งหรือสิบเจ็ด เขาก็ไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้ว” เธอว่า “เขาบอกว่าฉันแก่เกินไปแล้ว”
เวลาผ่านไปหลายปี กระทั่งในปี 2008 เจ้าหน้าที่เอฟบีไอก็ไปหาลาแซร์ดาที่บ้าน เพื่อสอบถามเธอเกี่ยวกับเอปสไตน์ แต่ไม่นานเอปสไตน์ก็ทำข้อตกลงกับอัยการสำเร็จก่อนที่เธอจะให้การต่อคณะลูกขุนใหญ่ สิบเอ็ดปีต่อมา เอฟบีไอติดต่อเธออีกครั้ง เมื่ออัยการนิวยอร์กเปิดคดีเกี่ยวกับเอปสไตน์ เรื่องราวในอดีตของเธอจึงกลายเป็นข้อมูลสำคัญแก่อัยการในการคลี่คลายเครือข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเด็กของเอปสไตน์ในที่สุด
เอกสารคดีเอปสไตน์ได้รับการเปิดเผยแล้ว นับเป็นชัยชนะอีกขั้นของเหยื่อในโยงใยของเอปสไตน์หลังจากเรียกร้องและกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มานาน ทุกวันนี้มารีนา ลาแซร์ดากำลังเขียนหนังสือ ซึ่งเธอตั้งใจจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เธอพบเห็นและเหตุผลที่เธอเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์และเอปสไตน์จำเป็นต้องได้รับการสืบสวนอย่างเข้มข้น เช่นเดียวกับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลคนอื่น ๆ