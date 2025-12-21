บรรดาเหยื่อผิดหวังรัฐบาลทรัมป์ แฟ้มลับคดีเอปสตีนเซ็นเซอร์เพียบ

เอเอฟพี – เหยื่อที่ยังมีชีวิตจากคดีค้ากามเด็กของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ตลอดจนถึงสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เดือดปุด หลังแฟ้มคดีที่รอคอยมานานได้รับการเปิดเผยโดยที่เนื้อหาหลายส่วนถูกคาดทับด้วยสีดำ และรูปจำนวนมากถูกเซ็นเซอร์ สมาชิกอาวุโสเดโมแครตชำแหละอาจเป็นการปกปิดข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา
เนื้อหาที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่รวมถึงภาพถ่ายอดีตประธานาธิบดีบิลล์ คลินตันจากพรรคเดโมแครต และคนดังอีกมากมายในแวดวงสังคมของเอปสตีน อดีตนักการเงินชื่อดัง ที่รวมถึงมิก แจ็กเกอร์ และไมเคิล แจ็กสัน
อย่างไรก็ตาม การที่ข้อความและภาพจำนวนมากถูกปิดทับด้วยสีดำ ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่ในคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามควบคุมการเผยแพร่แฟ้มสอบสวนคดีนี้ ทำให้มีการกล่าวหาว่า มีการปกปิดในระดับสูง
วันเสาร์ที่ผ่านมา (20 ธ.ค.) ชัค ชูเมอร์ สมาชิกอาวุโสของพรรคเดโมแครต เรียกร้องให้คณะบริหารตอบคำถามว่า เหตุใดรูปจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายทรัมป์ จึงหายไปจากแฟ้มคดีที่กระทรวงยุติธรรมเผยแพร่ทางออนไลน์ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า นี่อาจเป็นการปกปิดข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา
หนึ่งในเนื้อหาที่ถูกปกปิดรวมถึงเอกสารความยาว 119 หน้าที่มีป้ายกำกับว่า “Grand Jury-NY” ที่เนื้อหาถูกปกปิดทั้งหมด
เจสส์ ไมเคิลส์ หนึ่งในเหยื่อที่ยังมีชีวิตในคดีเอปสตีน บอกว่า เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการไล่ดูเอกสารเหล่านั้นเพื่อหาคำแถลงของตนเองและข้อมูลการสื่อสารตอนที่เธอติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสกับสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) แต่กลับไม่พบข้อมูลใดๆ ทำให้เธอสงสัยว่า ทั้งที่คองเกรสส์พยายามเรียกร้องความยุติธรรมให้เหยื่ออย่างเธอ แต่รัฐบาลสหรัฐฯ กลับทำได้ดีที่สุดแค่นี้
อย่างไรก็ตาม เอกสารเหล่านี้เผยให้เห็นว่า เอปสตีนสนิทชิดเชื้อกับมหาเศรษฐี คนดัง และผู้ทรงอิทธิพลมากมายที่รวมถึงทรัมป์
เอกสารอย่างน้อย 1 ฉบับมีภาพโป๊หรือเปลือยที่ถูกเซ็นเซอร์ ภาพอดีตเจ้าชายแอนดรูว์นอนบนตักผู้หญิง 5 คนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน ภาพคลินตันนอนแช่ในอ่างน้ำร้อน และอีกภาพอยู่ในสระกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นกิสเลน แม็กซ์เวลล์ ผู้สมรู้ร่วมคิดของเอปสตีน
นอกจากนี้ยังมีโน้ตที่เขียนด้วยลายมือโดยมีข้อความ เช่น “(ข้อความถูกเซ็นเซอร์) จัดเด็กสาวๆ ให้คืนนี้”
โทมัส แมสซี สมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันที่พยายามผลักดันให้มีการเผยแพร่แฟ้มลับคดีเอปสตีนมานาน วิจารณ์ว่า กระทรวงยุติธรรมล้มเหลวอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
กฎหมายความโปร่งใสในการเผยแพร่แฟ้มคดีเอปสตีนกำหนดให้รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องเผยแพร่เอกสารการสอบสวนในคดีนี้ภายในวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 ธ.ค.) โดยมีข้อจำกัดเฉพาะประเด็นทางกฎหมายและข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเหยื่อเท่านั้น
ท็อดด์ บลานช์ รัฐมนตรีช่วยยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กับเอบีซีว่า กระทรวงฯ ไม่ได้พยายามปิดบังข้อมูลใดๆ เพื่อปกป้องทรัมป์
ทั้งนี้ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทรัมป์พยายามขัดขวางการเปิดเผยแฟ้มคดีเอปสตีนที่เสียชีวิตในเรือนจำในนิวยอร์กเมื่อปี 2019 ระหว่างรอการพิจารณาคดีการค้าประเวณี ซึ่งถูกสรุปว่า เป็นการฆ่าตัวตาย
อย่างไรก็ตาม ในที่สุดประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ต้องยอมจำนนต่อกระแสกดดันภายในคองเกรสส์ ซึ่งรวมถึงสมาชิกรีพับลิกัน และลงนามกฎหมายอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลการสอบสวนในคดีนี้เมื่อเดือนที่แล้ว
ทรัมป์เคยร่วมวงสังสรรค์กับเอปสตีนที่ปาล์มบีชและนิวยอร์กตลอดทศวรรษ 1990 แต่ยุติความเกี่ยวข้องนานหลายปีก่อนที่เอปสตีนจะถูกจับกุมและถูกกล่าวหาในปี 2019
ฐานเสียงฝ่ายขวาของทรัมป์ยังคงหมกมุ่นกับเรื่องราวของเอปสตีนและทฤษฎีสมคบคิดที่กล่าวหาว่า นักการเงินผู้นี้ดำเนินเครือข่ายค้าประเวณีให้กับชนชั้นนำระดับโลก
คดีนี้มีเพียงแม็กซ์เวลล์ อดีตแฟนสาวของเอปสตีน ที่ถูกตัดสินว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เอปสตีนก่อขึ้น และต้องโทษจำคุก 20 ปีจากการจัดหาเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้เอปสตีน