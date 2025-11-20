'ทรัมป์' ลงนามกฎหมายเผยแพร่ 'แฟ้มลับเอปสตีน' พบอดีตรมว.คลังสหรัฐฯ ชิง 'ลาออก' จากม.ฮาร์วาร์ดหลังถูกพาดพิง

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในร่างกฎหมายเมื่อวันพุธ (19 พ.ย.) เพื่อเปิดเผยชุดเอกสารจากการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีค้ากามผู้ล่วงลับ
ข้อมูลเหล่านี้คาดว่าจะช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับกิจกรรมของเอปสตีน ซึ่งเคยพบปะสังสรรค์กับ ทรัมป์ และบุคคลสำคัญอื่นๆ อีกหลายคน ก่อนที่เขาจะถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานชักชวนผู้เยาว์ให้ค้าประเวณีในปี 2008
เรื่องอื้อฉาวนี้กลายเป็นเสี้ยนหนามต่อ ทรัมป์ มาหลายเดือน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาขยายทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ เอปสตีน ให้กับผู้สนับสนุนของเขาเอง ผู้ที่ลงคะแนนให้ทรัมป์หลายคนเชื่อว่ารัฐบาลของเขาได้ปกปิดความสัมพันธ์ระหว่าง เอปสตีน กับเหล่าบุคคลสำคัญ และยังปิดบังรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ เอปสตีน ซึ่งถูกตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตายในเรือนจำแมนฮัตตันเมื่อปี 2019 ในระหว่างที่เขากำลังถูกศาลส่วนกลางดำเนินคดีฐานค้ามนุษย์ทางเพศ
ในการแถลงข่าว แพม บอนดี รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมจะเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เอปสตีน ภายใน 30 วัน ตามข้อกำหนดในกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากเมื่อวันอังคาร (18)
“เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมความโปร่งใสสูงสุด” บอนดี กล่าว
อย่างไรก็ดี การเปิดเผยเอกสารอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากกฎหมายที่รัฐสภาผ่านอนุญาตให้กระทรวงยุติธรรมกักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเหยื่อของเอปสตีน และข้อมูลที่อาจกระทบต่อกระบวนการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
สัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ สั่งให้กระทรวงยุติธรรมสอบสวนบุคคลสำคัญในพรรคเดโมแครตหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเอปสตีน และเจ้าหน้าที่อาจตัดสินใจไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
กระทรวงยุติธรรมมักอ้างความจำเป็นในการปกป้องการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เมื่อจะปกปิดข้อมูลต่อสาธารณชน โดยก่อนหน้านี้ ศาลได้ปฏิเสธคำขอจากกระทรวงยุติธรรมของ ทรัมป์ ในปีนี้ที่จะเปิดเผยบันทึกการพิจารณาคดีต่อหน้าคณะลูกขุนใหญ่ที่สอบสวน เอปสตีน และ กิสเลน แม็กซ์เวลล์ อดีตเพื่อนร่วมงานของเขา
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า แลร์รี ซัมเมอร์ส อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจและการบริหารแห่งหนึ่ง ตามข้อมูลจากโฆษกเมื่อวันพุธ (19) โดยเกิดขึ้นหลังจากที่สภาคองเกรสเปิดเผยเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า ซัมเมอร์ส มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ เอปสตีน
ที่มา: รอยเตอร์