อินโดรามาฯ - อินโดวินยา ตอกย้ำมุ่งขับเคลื่อนอุตฯ เคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในงาน Climate Action Innovation Zone ที่เซาเปาโล ก่อนประชุม COP30

ผู้บริหารจาก อินโดรามา เวนเจอร์ส และ อินโดวินยา ร่วมเป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ ในงาน Climate Action Innovation Zone ที่นครเซาเปาโล ตอกย้ำบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ก่อนการประชุม COP30
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เข้าร่วมงาน Climate Action Innovation Zone ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้ ณ เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายนนี้ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ควบคู่ไปกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) งานนี้รวบรวมบรรดาผู้นำ บริษัทต่างๆ และผู้กำหนดนโยบายระดับโลก ที่มุ่งมั่นเร่งสร้างนวัตกรรมและความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม
งานนี้จะมีผู้บริหารจากอินโดรามา เวนเจอร์ส และอินโดวินยา (Indovinya) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เฉพาะทางและสารลดแรงตึงผิวระดับโลกของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในการส่งเสริมการหารือในหลากหลายภาคส่วน และการพัฒนาความร่วมมือของโซลูชันที่ยั่งยืนและเป็นนวัตกรรม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจัดแสดงบูธของบริษัทฯ ภายในงาน ตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่มีฐานการดำเนินงานที่หลากหลายทั่วโลก มีพอร์ตโฟลิโอแบบบูรณาการ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่หมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ ผ่านแผนงานด้านความยั่งยืน Innovate to 2028 และโซลูชันนวัตกรรมที่หลากหลาย บริษัทฯ เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำเสนอความสำเร็จครั้งสำคัญในการรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคกว่า 150,000 ล้านขวด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมรีไซเคิล PET ระดับโลก
นายยาช โลเฮีย ประธานบริหารฝ่ายปิโตรเคมี และประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลของอินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ในยุคที่พลวัตของตลาดเต็มไปด้วยความท้าทาย ความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืนยังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราตระหนักดีว่า ความปรารถนาสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงด้านความสามารถในการเข้าถึงได้ — และนี่คือจุดที่นวัตกรรมและความร่วมมือมีความสำคัญที่สุด โดยการเข้าร่วมในเวที Climate Action Innovation Zone ติดต่อกันเป็นปีที่สามนี้ ตอกย้ำบทบาทของเราในการขับเคลื่อนโซลูชันการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา เรามุ่งที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตแบบหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่าความก้าวหน้าจะไม่หยุดชะงักแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด”
อินโดวินยา (Indovinya) จะเข้าร่วมงานโดยมีบูธนิทรรศการและมีส่วนร่วมในการเสวนาภายในงาน โดยมีผู้แทน คือ นางคิม น็อตส์ รองประธานระดับโลก ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ (EHSQ) และความยั่งยืน และ นางมารีนา โดนัลด์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน ซึ่งจะนำเสนอวาระด้านความยั่งยืนระดับโลกของกลุ่มธุรกิจ การเข้าร่วมของทั้งสองท่านสะท้อนถึงบทบาทความเป็นผู้นำของ Indovinya ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไปสู่แนวทางที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในงาน Indovinya จะนำเสนอโครงการริเริ่ม เทคโนโลยี และเป้าหมายต่างๆ ที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษที่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพื่อใช้เอง ซึ่งพัฒนาร่วมกับพันธมิตร Casa dos Ventos ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าร้อยละ 50 ให้กับ Indovinya ในประเทศบราซิลแล้ว
“การเข้าร่วมของเราในการหารือประเด็นเหล่านี้ก่อนการประชุม COP30 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Indovinya ในการผสานนวัตกรรมเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ก้าวไปสู่แนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง” นางคิม น็อตส์ รองประธานระดับโลก ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ (EHSQ) และความยั่งยืนของ Indovinya กล่าว
นอกจากบูธของกลุ่มธุรกิจ แล้ว Indovinya จะเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาโต๊ะกลม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 15.30 น. (GMT-3) ภายใต้หัวข้อ “Next-Generation Sustainability: Designing Solutions for the Chemical Industry of Tomorrow” โดยการอภิปรายจะกล่าวถึงบทบาทของภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ยั่งยืน
“เราจะหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าหลักและช่องว่างที่ยังคงมีอยู่ในตลาดสารลดแรงตึงผิว รวมถึงสัญญาณด้านกฎระเบียบที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เวทีเสวนาจะหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน ตลอดจนการจัดหาพลังงานและวัตถุดิบจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน” นางมารีนา โดนัลด์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนของ Indovinya อธิบาย