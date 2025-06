BGRIMจับมือPTTGC พัฒนาโรงไฟฟ้าโซลาร์8MWเพื่อป้อนรง.

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIMหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงานในประเทศไทยได้ลงนามลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล

บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น ผนึก PTTGC เดินหน้าพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ป้อนโรงงานแทนการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน และNet Zeroบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (BGPSS) บริษัทภายใต้โครงการดังกล่าวจะติดตั้งบนโรงงานของ PTTGC ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง โดยจะนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตของPTTGCซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจในประเทศไทยและโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการความร่วมมือกับ PTTGCในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน สอดคล้องกับกลยุทธ์GreenLeap-Global andGreenเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกพลังงานและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วยการจัดหาพลังงานที่มีเสถียรภาพสามารถเข้าถึงได้และสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลกBGRIMมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาในหลายประเทศอาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา กรีซ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดิอาระเบียรวมทั้งประเทศไทยโดยการขยายการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า50%เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวและยังเป็นการขยายความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2573 และก้าวสู่เป้าหมายองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2608นายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่าบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) พร้อมขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนโครงการความร่วมมือกับ BGRIM ในครั้งนี้ สะท้อนถึงบทบาทของ PTTGCในการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเสริมสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2593เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะต่อยอดสู่โครงการด้านพลังงานสะอาดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความยั่งยืนแต่ยังสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวอีกด้วยที่ผ่านมา บริษัทได้เดินหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนในโรงงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนโดยในปีที่ผ่านมา บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ลดน้อยลง ส่งผลให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 57,885 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีพร้อมเดินหน้าต่อในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการบรรลุสถานะ Net Zero Emissions ตามที่ตั้งไว้