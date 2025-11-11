บ้านหลังใหม่ของอดีต ‘เจ้าชายแอนดรูว์’ หลังถูกขับออกจากราชวงศ์

หลังจากสูญเสียตำแหน่งเจ้าชาย “แอนดรูว์ เมานฺต์แบ็ตเทน วินด์เซอร์”-ชื่อปัจจุบัน ก็สูญเสียยศทหารสุดท้ายที่เหลืออยู่ หลังจาก “จอห์น ฮีลีย์” รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอังกฤษ ประกาศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่า แอนดรูว์จะไม่สามารถใช้ยศพลเรือโทได้อีกต่อไป คำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นสามวันหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 ทรงถอดยศและตำแหน่งของพระอนุชาออกจากราชวงศ์ สาเหตุทั้งหมดมาจากความเชื่อมโยงในอดีต ที่แอนดรูว์มีกับ “เจฟฟรีย์ เอปสไตน์” ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศ
แถลงการณ์จากสำนักพระราชวังยังระบุด้วยว่า แอนดรูว์จะสูญเสียสิทธิ์ในการพำนักที่รอยัลลอดจ์ ซึ่งเป็นคฤหาสน์ของเขาใกล้กับพระราชวังวินด์เซอร์อีกด้วย ข่าวล่าสุดจาก Daily Mail รายงานว่า อดีตเจ้าชายอาจจะได้ที่พักอาศัยหลังใหม่แล้ว ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เสนอที่พักแก่เขา เป็นวิลล่าหรูภายใน Sea Palace Complex ที่อาบูดาบี
วิลล่ามูลค่าราว 420 ล้านบาทหลังดังกล่าว “ชีคโมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน” ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เสนอให้แอนดรูว์ครอบครอง ซึ่งมีถึง 6 ห้องนอน สระว่ายน้ำในร่มขนาดใหญ่ ห้องออกกำลังกาย ห้องชมโรงภาพยนตร์ ตกแต่งบรรยากาศพระราชวัง อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สวิตช์ไฟ โคมไฟ และก๊อกน้ำล้วนประดับประดาด้วยทองคำ
“แอนดรูว์ โลว์นี” ผู้เขียนชีวประวัติราชวงศ์ เชื่อว่าการย้ายไปอาบูดาบีของแอนดรูว์ถือเป็นก้าวที่ถูกต้อง “เขาน่าจะชอบอยู่ในที่ที่สื่อถูกปิดปาก อีกทั้งเขายังได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นสมาชิกอาวุโสของราชวงศ์ และเป็นสถานที่ที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสงบ”
รายงานของ Daily Mail ยังระบุอีกว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ และชีคอัล นาห์ยาน รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียน ทั้งสองเคยศึกษาที่โรงเรียนกอร์ดอนสเตาน์ของอังกฤษ และเข้ากันได้ดี ชีคอัล นาห์ยานรู้สึกขอบคุณแอนดรูว์เสมอสำหรับตำแหน่งงานทูตการค้าและความเมตตาที่มีต่อราชวงศ์เอมิเรตส์
สื่ออังกฤษยังคาดอีกว่า วิลล่าหลังนี้เคยเป็นที่พำนักชั่วคราวของแอนดรูว์และธิดาของเขา “เจ้าหญิงเบียทริซ” และ “เจ้าหญิงเออเฌนี” มาก่อนในอดีต