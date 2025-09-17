ต้อนรับอย่างเจ็บแสบ! อังกฤษรวบ 4 นักเคลื่อนไหวฉายภาพ 'ทรัมป์' คู่เศรษฐีค้ากาม 'เจฟฟรีย์ เอปสตีน' ขึ้นหอคอยวังวินด์เซอร์

ตำรวจอังกฤษได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 4 คนในวันอังคาร (16 ก.ย.) หลังมีการนำอุปกรณ์ฉายภาพของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คู่กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากามผู้อื้อฉาว ขึ้นบนพระราชวังวินด์เซอร์ ซึ่งเป็นสถานที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 จะทรงต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ
ทรัมป์ เดินทางถึงสหราชอาณาจักรในช่วงค่ำวันอังคาร (16) ซึ่งเป็นการเยือนครั้งที่ 2 ของเขาในฐานะผู้นำสหรัฐฯ และจะได้เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าชาร์ลสในวันพุธ (17) เพื่อร่วมพิธีต้อนรับแบบยิ่งใหญ่ ณ พระราชวังวินด์เซอร์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางตะวันตกประมาณ 25 ไมล์
ในวันอังคาร (16) ผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งได้กางป้ายขนาดใหญ่ที่มีรูปถ่ายของ ทรัมป์ และ เอปสตีน ใกล้กับพระราชวังวินด์เซอร์ และต่อมายังใช้อุปกรณ์โปรเจกเตอร์ฉายภาพของทั้งคู่ลงบนหอคอยของปราสาทด้วย
ตำรวจอังกฤษแถลงว่า มีคนวัยผู้ใหญ่ 4 คนถูกจับในข้อหาต้องสงสัยว่ามีเจตนาสื่อสารอย่างมุ่งร้ายหลังจาก "ฉายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต" ที่พระราชวังวินด์เซอร์ ซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็น "การเรียกร้องความสนใจจากสาธารณชน" โดยทั้ง 4 คนยังคงถูกควบคุมตัวอยู่
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยจดหมายวันเกิดที่ ทรัมป์ เขียนถึง เอปสตีน เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว แม้ทำเนียบขาวจะปฏิเสธว่าจดหมายฉบับดังกล่าวไม่ใช่ของจริงก็ตาม
จดหมายฉบับดังกล่าวยังถูกฉายลงบนปราสาท พร้อมด้วยรูปภาพเหยื่อของเอปสตีน คลิปข่าวเกี่ยวกับคดี และรายงานของตำรวจ
การเผยแพร่จดหมายฉบับนี้ทำให้ประเด็นที่ถือเป็นเสี้ยนหนามทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดี ทรัมป์ กลับมาเป็นที่สนใจของสาธารณชนอีกครั้ง
และแม้ว่าเขาจะเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเลิกพูดถึงเรื่องนี้ แต่ความต้องการรับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมของ เอปสตีน และบุคคลอื่นๆ ที่อาจรู้เห็นเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านั้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขา ก็ยังคงสูงอยู่
ทรัมป์ เป็นเพื่อนกับ เอปสตีน ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่ได้เลิกคบหากับอดีตนักการเงินผู้นี้ไปนานหลายปี ก่อนที่ เอปสตีน จะเสียชีวิตในคุกในเมื่อปี 2019
จดหมายวันเกิดมีข้อความที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่าง ทรัมป์ และ เอปสตีน ซึ่ง ทรัมป์ เรียกเขาว่า "เพื่อน" และอวยพรว่า "ขอให้ทุกวันเป็นความลับอันแสนวิเศษอีกครั้ง" ภายในกรอบที่เป็นภาพร่างคร่าวๆ ของผู้หญิงเปลือย
ที่มา: รอยเตอร์