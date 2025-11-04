เจ้าชายวิลเลียมเร่งสร้างภาพลักษณ์ ร่วมสารพัดกิจกรรมกับชาวบราซิล

ตลอดระยะเวลาที่ เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร เสด็จเยี่ยมเยือนประเทศบราซิล ได้ทรงงานอย่างหนัก ปฏิบัติภารกิจมากมาย ทั้งร่วมงานโครงการ เอิร์ธชอต ร่วมประชุมการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกของสหประชาชาติ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ไปจนถึงร่วมเล่นวอลเลย์บอลชายหาด กับเหล่าเยาวชนคนพื้นเมือง จนสร้างกระแสความในนิยมในหมู่คนท้องถิ่น และเป็นกระแสข่าวดังไปทั่วโลก กลบข่าวฉาวของ เสด็จอา อดีตเจ้าชายแอนดรูวส์ ที่ถูกปลดพระยศเพราะข่าวฉาว
ทริปการเสด็จเยือนบราซิลในครั้งนี้ รวม 5 วัน เป็นหนึ่งในภารกิจที่ทรงรับหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นผู้แทนของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ หรือ COP30 รวมทั้งมีโครงการ Earthshot Prize รางวัลระดับโลกที่ทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ เตรียมพร้อมให้เป็นประมุขในอนาคต ตอกย้ำความพร้อมที่จะก้าวเป็นกษัตริย์ยุคใหม่ ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
ในระหว่างการเยือนนั้น นอกจากงานพิธีอย่างเป็นทางการ อย่าง การแวะเยี่ยมชมภูเขาชูการ์โลฟ แลนด์มาร์คชื่อดังของบราซิล และมีพิธีรับ “กุญแจเมืองริโอ” จากนายกเทศมนตรีของนครรีโอเดจาเนโร จัดริเริ่มโครงการสนับสนุนชุมชนพื้นเมือง และนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องผืนป่าฝนแอมะซอนของบราซิลแล้ว พระองค์ยังได้พบปะและมีกิจกรรมร่วมกับเหล่าผู้คนทั่วไป สร้างภาพลักษณ์ที่อบอุ่นเข้าถึงง่าย อย่างการเข้าร่วมเล่นวอลเลย์บอลชายหาด กับประชาชนที่ริมหาดโคปาคาบาน่า เยี่ยมชมสนามพร้อมร่วมฝึกซ้อมกับนักฟุตบอลเยาวชน ที่มาราคานาสเตเดียม ให้ความเป็นกันเองกับหมู่ฝูงชนมารอต้อนรับเสด็จ มีการโอบกอดและให้เซลฟี่
นี่นับเป็นการเดินเกมหมากประชาสัมพันธ์ของราชวงศ์อังกฤษ ที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองอย่างหนัก หลังมีประกาศสั่งถอดฐานันดร “เจ้าฟ้า” ของเจ้าชายแอนดรูว์ และขับออกจากที่ประทับ หลังมีหลักฐานพัวพันกับ เจฟฟรี เอพสตีน ผู้อื้อฉาว พร้อมข่าวที่โดนขุดเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกมากมาย รวมถึงการเที่ยวสาวบริการที่ประเทศไทย โดยราชวงศ์วินเซอร์ตั้งความหวังไว้ที่เจ้าชายวิลเลียม ว่าที่กษัตริย์ในอนาคตว่า จะเป็นรัฐบุรุษที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดี ให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ของสหราชอาณาจักร ในสายตาชาวโลกกลับคืนมาได้