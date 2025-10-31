มรุสุมชีวิต! วังบักกิงแฮมออกแถลงการณ์ “เจ้าชายแอนดรูว์” โดนถอดพระยศชั้น “เจ้าชาย” เตรียมย้ายออกจากวังหลวง เซ่นคดีฉาวละเมิดทางเพศ

เอเจนซีส์ – วังบักกิงแฮมวันพฤหัสบดี(30 ต.ค)ออกแถลงการณ์ว่า เจ้าชายแอนดรูว์ พระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ตัดสินพระทัยสละพระยศชั้น “เจ้าชาย” และจะมีพระนามใหม่ แอนดรูว์ เมาท์แบทเทน วินด์เซอร์ ต่อไปหลังจากนี้ และจะทรงย้ายออกไปจากพระราชวังวินด์เซอร์ ส่วนพระธิดาทั้ง 2 พระองค์จะยังคงพระยศเจ้าหญิงตามเดิม สื่ออังกฤษประโคมข่าว เด็กผู้หญิงสามัญชนจากอเมริกาสามารถสร้างความชอบธรรมด้วยความจริงทำให้เจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษตกลงมาได้สำเร็จ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(30 ต.ค)ว่า เจ้าชายแอนดรูว์จะต้องเสด็จย้ายออกไปจากรอแยล ล็อดจ์ (Royal Lodge)ในพระราชวังวินด์เซอร์ อ้างอิงจากแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังบักกิงแฮมที่ออกมาในวันพฤหัสบดี(30)
ทั้งนี้สื่อ PA รายงานว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงได้เริ่มต้นกระบวนการถอดพระยศของเจ้าชายแอนดรูว์ที่จะมีพระนามใหม่ว่า แอนดรูว์ เมาท์แบทเทน วินด์เซอร์ (Andrew Mountbatten Windsor) และชี้ว่า เจ้าชายไม่ได้โต้แย้งต่อกระบวนการแต่อย่างใด
ทั้งนี้พบว่าความเชื่อมโยงต่อเหยื่อละเมิดทางเพศที่เป็นผู้เยาว์และมหาเศรษฐีอเมริกันผู้อื้อฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยังคงเป็นที่โจษจันไปทั่ว ซึ่งเข้าใจว่าถึงแม้พระองค์จะทรงปฎิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้น แต่ทางสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้พิจารณาแล้วว่าเป็น "ความผิดพลาดทางการตัดสินใจครั้งร้ายแรง"
แถลงการณ์จากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมชี้ว่า “พระราชาและพระราชินีทรงตั้งพระทัยเพื่อแสดงความชัดเจนต่อความคิดคำนึงของพระองค์และความรู้สึกเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งที่จะมีคงอยู่ต่อเหยื่อและบรรดาผู้รอดชีวิตจากทุกรูปแบบของการละเมิด”
เดอะการ์เดียนชี้ว่า อดีตพระชายา ซาราห์ เฟอร์กูสัน จะเสด็จย้ายออกมาจากรอแยล ล็อดจ์เช่นกัน
ตามการรายงานระบุว่า เจ้าชายแอนดรูว์ที่ทรงเป็นพระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะทรงได้รับการพระราชทานทรัพย์จำนวนหนึ่งที่เหมาะสม
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ข่าวการถอดพระยศของเจ้าชายแอนดรูว์กลายเป็นข่าวดังไปทั่วเกาะอังกฤษ และมีแถลงการณ์ออกมาจากครอบครัวของเหยื่อ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร (Virginia Giuffre) ซึ่งจุฟเฟรได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองไปเมื่อต้นปีนี้
“ในวันนี้เด็กผู้หญิงอเมริกันสามัญชนจากครอบครัวอเมริกันธรรมดาได้ทำให้เจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษตกลงมาด้วยความจริงของเธอและความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่” น้องชาย สกาย โรเบิร์ตส( Skye Roberts) และอาแมนดา (Amanda)
โดยในแถลงการณ์ระบุต่อว่า วันนี้ถือเป็นวันแห่งชัยชนะสำหรับจุฟเฟร และพร้อมไปกับคนอื่นๆที่รอดชีวิตที่มีชะตากรรมคล้ายเธอจะยืนหยัดสู้ต่อไปจนกว่าพวกผู้กระทำทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเอปสตีนและอดีตแฟนสาว กีเลน แมกซ์เวลล์ (Ghislaine Maxwell)จะได้รับการลงโทษ
บีบีซีรายงานว่า แต่ถึงแม้เจ้าชายแอนดรูว์จะทรงถอดพระยศ “เจ้าชาย” ในวันนี้ แต่เขายังคงมีตำแหน่งในลำดับที่ 8 ของการสืบสันตติวงศ์ อ้างอิงจากสำนักงานพระราชวังบักกิงแฮม
และเป็นที่เข้าใจว่าพระธิดาทั้ง 2 พระองค์คือ เจ้าหญิงเบียทริซ (Princess Beatrice) และเจ้าหญิงยูเชนี (Princess Eugenie) จะทรงดำรงพระยศเจ้าหญิงต่อถึงแม้พระบิดาจะไม่ได้เป็นเจ้าชายแล้วก็ตาม