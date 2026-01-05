ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ ครบรอบ 2 ปี เปิดตัวโปรโมชั่น “Moxy Bangkok Turns 2”

ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ โรงแรมไลฟ์สไตล์สุดเก๋ ใจกลางย่านราชประสงค์ ของกรุงเทพฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการเปิดให้บริการ พร้อมเปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษ “Moxy Bangkok Turns 2” ซึ่งเป็นโปรโมชั่นห้องพักที่สะท้อนสองปีแห่งการต้อนรับลูกค้า ซึ่งเต็มไปด้วยพลังและเอกลักษณ์ของม็อกซี่ ในหนึ่งในย่านที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ควบคู่กับการแนะนำประสบการณ์ใหม่ ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก (Sundown) ณ สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ ซึ่งเป็นรูฟท็อป บาร์แห่งใหม่ล่าสุดของโรงแรม เปิดโอกาสให้ทั้งนักท่องเที่ยวและคนเมืองได้ดื่มด่ำกับช่วงโกลเดนอะวร์เหนือเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ
เนื่องในโอกาสครบรอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ นำเสนอโปรโมชั่น “Moxy Bangkok Turns 2” ให้ผู้เข้าพักสามารถจองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับห้องพักทุกประเภท พร้อมรับสิทธิประโยชน์ อาทิ คะแนนโบนัส แมริออท บอนวอย 2,000 คะแนนต่อห้องต่อคืน ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 20% ที่ ม็อกซี่ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ ชั้น 9 และ สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ ชั้น 32 รวมถึงสิทธิ์ เช็กอินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง และเช็กเอาต์ล่าช้า 2 ชั่วโมง ข้อเสนอนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและผู้ที่มองหาการพักผ่อนแบบสเตย์เคชันในกรุงเทพฯ สะท้อนแนวคิดของโรงแรมที่เน้นการเชื่อมต่อผู้คน ความยืดหยุ่น และไลฟ์สไตล์คนเมือง ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด และผู้เข้าพักต้องสมัครเป็นสมาชิก แมริออท บอนวอย เพื่อรับสิทธิ์คะแนนโบนัส โดยสามารถจองห้องพักได้ที่(คลิก)
พร้อมกันนี้ สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ บนชั้น 32 ของม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ เปิดตัวประสบการณ์ ชมช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก (Sundown) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 18.00–20.00 น. ท่ามกลางวิวพาโนรามาของเส้นขอบฟ้าย่านราชประสงค์ ถ่ายทอดเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ยามเย็นผ่านเมนูอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ไทย–ญี่ปุ่นในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 150++ บาท เหมาะสำหรับการนัดพบหลังเลิกงานหรือช่วงเวลาก่อนมื้อค่ำในบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่ยังคงความพรีเมียม
โดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้าย่านราชประสงค์ของกรุงเทพฯ สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ บนชั้น 32 คือจุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับการสังสรรค์ ที่ผสานจิตวิญญาณความจัดจ้านแบบไทยเข้ากับความประณีตแบบญี่ปุ่น ทั้งในด้านรสชาติ งานคราฟต์ และบรรยากาศ รูฟท็อปบาร์ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยแต่แฝงความอบอุ่น มาพร้อมวิวเมืองแบบพาโนรามา เมนูร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจจากรสชาติไทยอีสานและเทคนิคแบบญี่ปุ่น เครื่องดื่มที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน และจังหวะดนตรีที่เติมพลังเมื่อยามเย็นเปลี่ยนผ่านสู่ค่ำคืน เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงดึก และสามารถรองรับแขกได้สูงสุด 201 คน เหมาะสำหรับทั้งการรวมตัวชมพระอาทิตย์ตก กิจกรรมยามค่ำคืน และการจัดอีเวนต์ส่วนตัว (เฉพาะผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติสถานบริการและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าใช้สถานที่นี้ กรุณาแสดงบัตรประชาชน/พาสปอร์ตก่อนเข้า)
ด้วยการก้าวเข้าสู่ปีที่สอง พร้อมการเปิดตัว โปรโมชั่นชมช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก (Sundown) ณ สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ ยังคงตอกย้ำบทบาทของตนในฐานะโรงแรมไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติของกรุงเทพฯ ที่ผสานทำเล พลัง และประสบการณ์ทางสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่จากทั่วโลก
สอบถามข้อมูลหรือจองห้องพักโรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ ได้ที่ moxy.bkkox.rsvn@moxyhotels.com โทร 02 209 5999 หรือเยี่ยมชม www.marriott.com/bkkox และ www.moxybarandrestaurantbangkok.com ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่าน LINE @MoxyBangkok และติดตาม สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ บนเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และติ๊กต๊อก ที่ @satosan.bkk หรืออีเมล moxy.bkkox.satosan@moxyhotels.com