“Oysters & Spice” สัมผัสเมนูหอยนางรมจากทะเลไทย ณ ห้องอาหารเดอะ สยาม ที รูมท์

สัมผัสรสชาติจัดจ้านของเมนูหอยนางรมจากทะเลไทย กับโปรโมชั่น “Oysters & Spice” ณ ห้องอาหารเดอะ สยาม ที รูมท์ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. นี้
เดอะ สยาม ที รูมท์ ห้องอาหารไทยแท้และคาเฟ่อันเป็นเอกลักษณ์ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ขอเชิญทุกท่านเริ่มต้นปีใหม่ด้วยรสชาติอาหารไทยอันจัดจ้าน ผ่านโปรโมชั่นพิเศษ “Oysters & Spice” ที่หยิบยกวัตถุดิบหลักอย่าง หอยนางรมไทย และ สมุนไพรพื้นบ้าน มารังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดเสน่ห์ความเผ็ดร้อนของอาหารไทยในสไตล์ร่วมสมัยอย่างลงตัว
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2569 เชฟอาหารไทยมากประสบการณ์ของเดอะ สยาม ที รูมท์ ได้คัดสรรหอยนางรมไทยคุณภาพเยี่ยมจากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำที่สะอาด ความสดใหม่ และรสชาติเป็นเลิศ มาสร้างสรรค์เป็น 6 เมนูพิเศษ สูตรเฉพาะของห้องอาหาร เริ่มต้นด้วย ยำหอยนางรม (390 บาท) หอยนางรมตัวโต เนื้อสัมผัสละมุน หวานมัน รับประทานคู่กับน้ำพริกเผาและยอดกระถินอย่างลงตัว ตามด้วย หอยนางรมทอดกรอบ (390 บาท) ที่ชูรสชาติหวานฉ่ำตามธรรมชาติของเนื้อหอย ทอดในแป้งกรอบบาง อร่อยไร้กลิ่นคาว
ต่อด้วยเมนูซุปรสจัดจ้านอย่าง โป๊ะแตกทะเลหอยนางรม (490 บาท) ซุปสมุนไพรไทยรสเข้มข้น หอมเครื่องแกง ชูความหวานละมุนของหอยนางรมสด พร้อมวัตถุดิบทะเลอย่างหอยตลับ กุ้ง และปลาหมึก และ ผัดฉ่าทะเลหอยนางรม (490 บาท) เมนูรสเผ็ดร้อนฉ่า หอมกลิ่นสมุนไพรไทยสดหลากหลายชนิด
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแกงกะทิ ขอแนะนำ แกงคั่วหอยนางรมรวมมิตร ใส่ชะอมและใบชะพลู (520 บาท) แกงกะทิเข้มข้น หอมเครื่องแกงโฮมเมด ผสานกลิ่นหอมละมุนของชะอมและใบชะพลู ชูรสชาติหวานมันของหอยนางรม หอยลาย และหอยหวานได้อย่างกลมกล่อม ปิดท้ายด้วยของหวานสุดพิเศษ ซอร์เบต์กระท้อน ข้าวพองหอยนางรม (220 บาท) โดดเด่นด้วยรสเปรี้ยวสดชื่นของกระท้อน ตัดกับความมันเค็ม กรุบกรอบของข้าวพองหอยนางรม ให้ประสบการณ์รสชาติที่สดใหม่และแปลกใหม่ในเวลาเดียวกัน
โปรโมชั่น “Oysters & Spice” ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.00 – 22.30 น. ณ ห้องอาหารเดอะ สยาม ที รูมท์ สาขาสุขุมวิท 22 ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สมาชิกแมริออท บอนวอยรับส่วนลดพิเศษ
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriott hotels.com หรือจองผ่าน https://bit.ly/SiamTeaSukhumvitPR
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์: www.thesiamtearoom.com
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/siamtearoom
อินสตาแกรม: www.instagram.com/thesiamtearoom/
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @siamtearoom
