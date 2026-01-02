สิ่งใดจะได้ไปต่อ สไตล์ไหนกำลังมา? เปิดเทรนด์แฟชั่น-บิวตี้ปี 2026

ก้าวข้ามจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่กันอย่างร้อนแรง และเต็มไปด้วยความสดใสจากสิ่งดีๆ และน่าสนใจไปกับเทรนด์แฟชั่นและบิวตี้ ที่มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง อะไรที่เคยดัง เคยฮิต ก็อาจจะไม่ใช่แล้วในศักราชใหม่ ดังนั้น ใครไม่อยากตกเทรนด์ ขอบอกเลยว่าต้องไม่พลาดลิสต์นี้ ที่จะพาอัปเดตทั้งเทรนด์สี สินค้าเด็ด สไตล์แฟชั่น ที่จะได้ไปต่อในปี 2026 นี้
:: Cloud Dancer นำมาซึ่งความสนุกแห่งไอเดีย
เมื่อแพนโทนประกาศให้สีประจำปีของปี 2026 คือ สี Cloud Dancer เบอร์รหัส Pantone 11-4201 เป็นสีขาวบริสุทธิ์ ก็ทำเอาฮือฮาไปทั้งวงการ เพราะนี่คือปีแรกเลยที่โทนสีขาวถูกเลือกให้เป็นสีประจำปี โดยเหตุผลที่สีขาวถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อสะท้อนถึงความเป็นไปของโลกในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอยากรวดเร็ว มีแต่ความวุ่นวาย สีขาวจึงเป็นความเงียบสงบ ที่ดึงให้คนกลับมาฟังเสียงภายในของตัวเอง และที่สำคัญเหมือนกับความว่างเปล่า เปิดกว้างให้ความคิดสร้างสรรค์ได้เบ่งบานแบบเต็มที่ สีขาวแบบ Cloud Dancer นี้ จึงเปรียบเหมือนจังหวะดนตรีที่ปล่อยให้จินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์แฟชั่นหรือบิวตี้ ได้โลดแล่นกันอย่างสนุกสนาน
:: สไตล์แต่งหน้า Glass & Glam
บอกลาหน้าแฟนซีที่สีสันฉูดฉาด เหมือนแต่งไปงานฮาโลวีน เพราะในปีนี้ขอเป็นความแกลมและโกลว์ของผิวหน้าใส สุขภาพดี เผยผิวสวย แบบกลาสสกิน แต่เน้นโทนสีธรรมชาติ อย่าง น้ำตาล สโมกกี้ สีปากสวยๆ ธรรมชาติเติมความฉ่ำวาวด้วยลิปกลอส หรือถ้าอยากจะจัดเต็มขึ้นมาหน่อย ก็เพิ่มสีออกแนวทองแบบผิวบ่มแดด ให้ดูสวยสุขภาพดีแบบลูกคุณหนู เพิ่งกลับจากทริปอาบแดดที่กรีซ ไม่ต้องไปประโคมปากแดงแก้มชมพู ใช้สีสันอะไรเยอะแยะ ปล่อยให้ความเยอะไปอยู่ที่แฟชั่นการแต่งตัวดีกว่า
:: เมกอัพไม่ใช่เพียงเพื่อความสวย
จะเป็นปีที่มาแรงของเครื่องสำอางผสมสกินแคร์ หลายๆ แบรนด์ใหญ่มุ่งมาทิศทางนี้ เพราะผู้คนจะไม่ได้เลือกผลิตภัณฑ์จากสีสัน หรือการแต่งเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงส่วนผสมที่จะนำมาใช้บนผิวหน้าของตัวเองด้วย โดยเฉพาะ การบำรุง มีการร่วมกับสกินแคร์เข้าไปด้วย ทำให้การแต่งหน้าในทุกวัน ไม่ได้เป็นการทำสวยงามแค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังส่งผลดีต่อโครงสร้างผิวภายในไปพร้อมกัน
:: แฟชั่นไม่ขอเงียบอีกต่อไป
หมดยุคของ Quiet Luxury แล้ว สไตล์ความเรียบหรูแบบนิ่งๆ ไม่ป่าวประกาศตะโกนโลโก้ความเป็นแบรนด์ มุ่งเน้นที่คุณภาพ ความคลาสสิกมากกว่า และนั่นก็ไม่ถูกใจนักการตลาดของแบรนด์ดัง และเหล่าแฟชั่นนิสต้าตัวจี๊ด ปีนี้แฟชั่นแบบจัดเต็มที่โดนกันซีนในปีที่ผ่านมา จะกลับมาเฉิดฉาย เพราะขนาดผู้นำของเทรนด์ อย่าง The Row ที่ไม่เน้นขายตะโกน ไม่สนอินฟลูฯ โฆษณา ก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัว เพราะมีข่าวเจ้าของแบรนด์มีแพลนกับบ้านคาร์ดาเชียน ซึ่งเป็นตัวแทนความเยอะวัตถุนิยมตัวแม่ คาดว่าปีนี้ความินิมัลลิสต์จะลดน้อยลง แต่คุณภาพและความหรูยังได้ไปต่อ แต่จะถูกนำมาผสมผสานกับเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ให้โดดเด่นขึ้นมาอีกครั้ง
:: แฟชั่นสีสดและยีนส์สีเข้มกลับมาแล้ว
ความฉูดฉาดคัลเลอร์ฟูลเตรียมกลับมาครองตู้เสื้อผ้า สำหรับคนไทยแล้ว แม้ช่วงต้นปียังคงต้องเป็นสีแฟชั่นโทนสุภาพ กับวาระการไว้ทุกข์ แต่หลังจากเข้าไตรมาสที่สองไป เตรียมรับมือกับระเบิดของเทรนด์แฟชั่นสีสดใสที่ทุกคนใฝ่หา ไม่ว่าจะแดงแปร๊ด เหลืองสด ฟ้าใส เสื้อไปทางกางเกงกระโปรงไปทาง แฟชั่นนิสต้าทั้งหลายรอเวลาจัดเต็ม โดยเข้าคู่กับยีนส์สีเข้ม ที่ถูกจับตามองเป็นเทรนด์แฟชั่นโลกที่กำลังจะกลับมาแทนยีนส์สีฟ้าอ่อน
:: พวงกุญแจห้อยกระเป๋าลดไซส์
เทรนด์การประดับเครื่องหนัง อย่าง เหล่าชาร์มตกแต่ง หรือ ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาสารพัดแบบที่คนไทยห้อยกันทั้งบ้านทั้งเมือง ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย จนทำให้กลายเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ใจของชาวต่างชาติ น่าจะได้ไปต่อ แต่ของประดับจะลดขนาดลง เพราะหลายคนเบื่อกับความพะรุงพะรัง ความหนักของกระเป๋า แถมยังชอบหลุดร่วงหล่นหาย ซึ่งแต่ละชิ้นก็ไม่ใช่จะถูก ตอนนี้จะเห็นได้ว่าบรรดาตุ๊กตาและมาสคอตดังๆ ทั้งหลาย มีการออกขนาดมินิ ไซส์จิ๋วมาให้ได้เลือกห้อยกันแล้ว
:: Ethical Jewelry หรูหราแบบเป็นธรรม
เทรนด์เครื่องประดับที่กำลังมาแรงในยุคนี้ ไม่ใช่ความหรูหราอลังการแต่เป็นความ “โปร่งใส” ไม่ใช่แค่ในตัวอัญมณี แต่เป็นในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่แหล่งที่มา กระบวนการผลิต ตลอดจนสวัสดิการและค่าแรงที่เป็นธรรม อย่าง Ethical Jewelry หรือ เครื่องประดับเชิงจริยธรรม ที่เป็นบรรทัดฐานใหม่ เปลี่ยนนิยามของคำว่า ‘มูลค่า’ ไปสู่ “ความหรูหราที่ตรวจสอบได้” ลดความสนใจเรื่องขนาดว่ากี่กะรัต แต่ให้สนว่าได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบขององค์กรที่เชื่อถือได้ อย่าง CIBJO, RJC และ GIT Standard หรือไม่แทนดีกว่า
:: AI บุกโลกแห่งความงาม
ไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดในโลกนี้ คุณก็หนีไม่พ้น AI ซึ่งในโลกแห่งแฟชั่นและบิ้วตี้ก็เช่นกัน โดยเฉพาะ ด้านการดูแลสุขภาพ การทำหัตถการต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในทศวรรษข้างหน้า เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการดูแลความงามมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลชีวมวลร่างกาย การประเมินคาดการณ์ความหย่อนคล้อย หรือแพลนการผ่าตัดเสริมสวยต่างๆ ที่ AI จะช่วยเข้ามาวางแผนให้ลงมือได้อย่างตรงจุดแม่นยำ บาดเจ็บน้อยลง พักฟื้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
:: การเริ่มต้นยุคใหม่ของแบรนด์ดัง
ถ้ามองย้อนกลับไปในโลกของแฟชั่นปีที่ผ่านมา ต้องเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งเก้าอี้ดนตรีของแบรนด์ต่างๆ อย่างแท้จริง เพราะในปีเดียว เกิดการผลัดเปลี่ยน โยกย้ายตำแหน่งของดีไซเนอร์ชื่อดังหลายสิบชีวิต มีทั้งเปลี่ยนหัว บ้างก็ขอลาพัก บ้างก็มองหาสายเลือดใหม่จากต่างแดน อย่าง โจนาธาน แอนเดอร์สัน ที่โบกมือลาชีวิตในโลเอเว่ที่นั่งประจำมากว่า 11 ปี ก้าวมาดูแลคอลเลกชันเสื้อผ้าผู้ชายที่ ดิออร์ แทน ส่วน โอลิวิเยร์ รูสเตียง อยู่ครองตำแหน่งครีเอทีพไดเรกเตอร์ของบัลแมงมานานกว่า 14 ปีก็ขอลาพัก หรือทางแอร์เมส ที่มี เวโรนิก นิชานีออง เป็นครีเอทีพไดเรกเตอร์มานานกว่า 37 ปี ก็ได้ประกาศลาตำแหน่ง โดยจะปล่อยคอลเลกชันสุดท้ายในช่วงเดือนมกราคมนี้ ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับ เกรซ บอนเนอร์ ดีไซเนอร์สาวชาวอังกฤษมาดูแลต่อ