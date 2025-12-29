ชวนช้อปของขวัญสุดพิเศษ ให้คนรู้ใจ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ที่พาราไดซ์ พาร์ค

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ใครที่กำลังมองหาของขวัญแทนใจให้กับคนพิเศษ พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค อีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาด ด้วยร้านค้าที่มีหลากหลาย ครอบคลุมทั้งสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน ตลอดจนไอเทมช่วยดูสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ทุกวัย ทุกความชอบ กับบรรยากาศการช้อปที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลปีใหม่ วันนี้เราขอรวบรวมร้านค้าไฮไลท์ เพื่อเป็นไอเดียของขวัญดี ๆ ที่ช่วยเติมเต็มความหมายให้กับช่วงเวลาพิเศษของคุณกับคนที่คุณรัก
สายบิวตี้ เติมความสวยรับศักราชใหม่ เริ่มต้นด้วยโซนบิวตี้ที่รวมไอเทมดูแลผิวและความงามไว้ครบครัน ที่ EVEANDBOY ชั้น 1 แหล่งรวมเครื่องสำอางและสกินแคร์จากแบรนด์ดังทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมน้ำหอมและเซ็ตของขวัญพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะ เหมาะเป็นของขวัญสำหรับคนรักความสวยความงามทุกวัย
อีกหนึ่งตัวเลือกคือ Oriental Princess ชั้น 1 แบรนด์เครื่องสำอางคุณภาพของคนไทย ที่โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ มีไอเทมให้เลือกตั้งแต่สกินแคร์ เมคอัพ ไปจนถึงน้ำหอม เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาของขวัญที่ทั้งอ่อนโยนและดูแลผิวอย่างล้ำลึก
Yves Rocher ชั้น G แบรนด์บิวตี้จากประเทศฝรั่งเศส ตอบโจทย์สายรักธรรมชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผม และร่างกาย ที่เน้นสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีทั้งสกินแคร์ บอดี้แคร์ แชมพู รวมถึงเซ็ตของขวัญดีไซน์สวย เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนพิเศษ หรือดูแลตัวเองให้สวยใสรับต้นปีอย่างมั่นใจ
ไอเดียของขวัญสำหรับคนรักบ้าน สำหรับใครที่อยากมอบของขวัญที่ใช้งานได้จริง HomePro ชั้น 1 คือแหล่งรวมไอเดียที่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ขนาดกะทัดรัด เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็ก หรืออุปกรณ์ DIY ที่ช่วยเติมสีสันและความสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่อยู่อาศัย เหมาะสำหรับเป็นของขวัญให้ครอบครัวหรือเจ้าของบ้านมือใหม่
ของขวัญน่ารัก ราคาสบายกระเป๋า เอาใจสายคิ้วท์และสายช้อปที่มองหาของขวัญน่ารักในราคาจับต้องได้ ที่ MINISO ชั้น 1 รวมของใช้ เครื่องเขียน ของเล่น และไอเทมดีไซน์เก๋ให้เลือกมากมาย เหมาะทั้งเป็นของขวัญเล็ก ๆ แทนใจเพื่อน คนในครอบครัว หรือซื้อเป็นรางวัลให้ตัวเองในช่วงสิ้นปี
ส่วนคนรักงานเขียนและอุปกรณ์คุณภาพ ต้องแวะมาที่ร้าน สมใจ ที่ชั้น 1 แหล่งรวมเครื่องเขียนและอุปกรณ์ศิลปะครบครัน ที่ตอบโจทย์ทั้งนักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญเสริมแรงบันดาลใจในปีใหม่
รองเท้าคู่ใจ ใส่สบายเพื่อสุขภาพ อีกหนึ่งไอเดียสำหรับของขวัญที่ใส่ใจสุขภาพและการใช้งานในชีวิตประจำวัน ร้าน Skechers ชั้น 1 แบรนด์รองเท้าสุขภาพจากสหรัฐอเมริกา โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีรองรับแรงกระแทก น้ำหนักเบา และความสบายในการสวมใส่ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องยืนและเดินเป็นเวลานาน
อีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพของคนไทยคือ D’arte (ดาร์เต้) ชั้น 1 รองเท้าเครื่องหนังแท้เพื่อสุขภาพ ที่ผสานความสบายเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและภาพลักษณ์ พร้อมบริการหลังการขายที่ใส่ใจลูกค้า
ขณะเดียวกัน VING OUTLET STORE เปิดสาขาใหม่ตรงโซน Paradise Side Walk ชวนคนรักสุขภาพและสายแอคทีฟมาเลือกช้อปรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพและรองเท้าแตะสำหรับการวิ่งมาราธอน ที่มีให้เลือกหลากหลายรุ่น
เติมสุขภาพดีรับปีใหม่ นอกจากการช้อปปิ้งของดีแล้ว การดูแลสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่สำคัญ พาราไดซ์ พาร์ค ชวนทุกคนมาใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรัก กับ โปรแกรมตรวจสุขภาพจาก คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์สเปซ @ พาราไดซ์ พาร์ค ที่ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะกับทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ไปจนถึงผู้สูงอายุ รวมถึงคู่รักที่กำลังวางแผนครอบครัว ตลอดจนโปรแกรมสำหรับองค์กรหรือข้าราชการ ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,970 บาท ให้คุณและครอบครัวเริ่มต้นปีใหม่อย่างแข็งแรง สดใส และมั่นใจ
เลือกช้อปของขวัญสุดพรีเมียม เพลิดเพลินกับสินค้าคุณภาพจากร้านค้าชั้นนำแล้ว อย่าลืมแวะมาร่วมลุ้นของขวัญสุดพิเศษมากมาย กับกิจกรรม Sparkling Lucky Christmas Tree ยิบปุ๊ป ลุ้นปั๊ป ทันที! สำหรับสมาชิก MBK PLUS เพียงแสดงใบเสร็จช้อปภายในศูนย์ครบ 500 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์จับลูก Snow Ball เพื่อลุ้นของขวัญสุดพิเศษ (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อวัน และไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) ตั้งแต่วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569
มาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข เลือกช้อปของขวัญสุดพิเศษให้คนรู้ใจ และสร้างโมเมนต์ดี ๆ ในช่วงเวลาส่งท้ายปีได้ที่ พาราไดซ์ พาร์ค ครบทุกความสุขในที่เดียว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชั่นดี ๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่ www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป paradiseparkchannel