BR เปิดเมนูหรูงานเลี้ยงปีใหม่ระดับโรงแรม

เข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ หลายๆครอบครัว รวมถึงบริษัทฯ ต่างๆ ก็กำลังเตรียมการจัดงานเลี้ยงฉลอง ซึ่งการทำอาหารมื้อพิเศษ รับประทานร่วมกัน ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยม ด้วยเหตุนี้ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BR Group” ผู้นำธุรกิจ เนื้อเป็ดครบวงจร จึงได้เตรียมผลิตภัณฑ์จากเป็ดสำหรับประกอบเมนูระดับภัตตาคาร เพื่อให้เป็น มื้อพิเศษมากกว่าที่เคย สำหรับงานเฉลิมฉลองในช่วงส่งท้ายปี โดยสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่ากว่า
เริ่มต้นเมนูแรกด้วย เป็ดย่างเต็มตัวพร้อมน้ำราด (Roasted Duck) เมนูเป็ดพร้อมปรุงที่แช่แข็ง มาพร้อมน้ำราดรสชาติเข้มข้นที่แสนอร่อย เนื้อเป็ดย่างหอมนุ่ม ผ่านการปรุงรสอย่างพิถีพิถัน อร่อย ได้อย่างง่ายๆ สะดวก พร้อมปรุงเพื่อเป็นเมนูไฮไลท์สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยเพียงนำถุงเป็ด ออกจากช่องแช่แข็ง ปล่อยให้ละลายในช่องแช่เย็นธรรมดา ก็สามารถนำมาอุ่นแล้วรับประทานได้เลย
เมนูถัดมาคือ น่องเป็ดกงฟีต์ (Duck Leg Confit) เป็นเมนูอาหารฝรั่งเศส น่องเป็ดตุ๋นเนื้อนุ่มละมุนลิ้น ปรุงรสชาติน่องเป็ดกลมกล่อม และมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มลิ้น หอมกลิ่นเครื่องเทศ โดยสามารถนำมาปรุงง่ายๆ เพียงนำน่องเป็ดออกมาผัดกับน้ำมันเป็ดที่บรรจุอยู่ในซอง เพื่อให้หนังเป็ดมีความกรอบหอม แต่ยังคงความนุ่มฉ่ำไว้ข้างใน สามารถรับประทานได้เลย หรือ เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งลูกเล็ก และผักชนิดต่างๆ ที่ผ่านการผัดกับน้ำมันเป็ดทำให้อร่อยยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูเป็ดอาหารนานาชาติ ระดับภัตตาคาร เสิร์ฟในงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตามมาด้วย อกเป็ดพาสตรามี่ (Pastrami Duck Breast) อกเป็ดพาสตรามี่แช่แข็ง รสชาติเข้มข้น ได้กลิ่นหอมพริกไทยดำ และเครื่องเทศ อกเป็ดหอมนุ่ม ผ่านการปรุงรสอย่างพิถีพิถัน อร่อยได้อย่างง่ายๆ สะดวก พร้อมปรุง สามารถนำไปทานเป็นเมนูอาหารจากหลัก หรือเมนูเรียกน้ำย่อยก็ลงตัว โดยสามารถ อุ่นร้อนได้หลากหลายวิธีเพื่อให้ได้รสสัมผัสตามที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น การนำลงไปทอดในน้ำมัน, หม้ออบลมร้อน , เตาอบ หรือ ไมโครเวฟ หั่นสไลด์เป็นชิ้น และรับประทานคู่กับอาหารได้หลากหลายเมนู อาทิ ทานคู่กับสลัดผัด หรือ ทานคู่กับขนมปังแซนด์วิช เหมาะสำหรับเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีอย่างดูมีระดับ
และปิดท้ายอย่างพิเศษ! ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ด้วย เป็ดอบผลไม้สุดพรีเมียมฉลองคริสต์มาส (Christmas Duck Seasonal Stuffing) ปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพสูง เปิดจองเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น ในราคาเพียง 599 บาท สั่งจองโทร. 02 175 7200 # 4107
BR เป็นผู้นำธุรกิจเนื้อเป็ดครบวงจร ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ใส่ใจในคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล มุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมด้านอาหารโซลูชั่นเมนูเนื้อเป็ด ที่นอกจากจะช่วยให้ทุกคนอร่อย กับเนื้อเป็ดอย่างสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนระยะเวลา ในการเตรียมและความยุ่งยากในการปรุง โดยยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาจะผ่านขบวนการเบื้องต้น อาทิ หมัก, ต้ม, ย่าง, รมควัน ให้เลือกสรรอีกมากมาย
สำหรับสินค้า BR Group ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเนื้อเป็ด ทั้งกลุ่มวัตถุดิบเนื้อเป็ดสด (Raw Duck Products) กลุ่มเนื้อเป็ดปรุงสำเร็จ (Pre-cooked Products) และกลุ่มเมนูเนื้อเป็ดพร้อมทาน (Ready-made products) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/brgroupthailand
