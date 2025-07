นวัตกรรม “ข้าวปลาวาฬ” ช่วย “ผู้ป่วยเบาหวาน – แพ้กลูเตน” ข้าวไร้แป้ง ไม่มีน้ำตาลเพื่อสุขภาพ นุ่ม อร่อยเหมือนข้าวจริง ฉีกซองทานได้เลย

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2025 หรือ SITE 2025 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Global Innovation Partnership – AI & Sustainability: The Next Era of Innovation” โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ที่พารากอน ฮอลล์ นอกจากเวทีสัมมนากว่า 50 หัวข้อจากวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศและนานาชาติ บน 3 เวที – เวทีหลัก(Main Stage) เวทีระดับโลก(Global Stage) และ เวทีแห่งการนำเสนอไอเดีย(Pitch Stage) แล้ว ยังมีผลงานนวัตกรรมจากสตาร์ตอัปและผู้ประกอบการนวัตกรรมกว่า 300 รายทั้งจากไทยและต่างประเทศหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานคือ “นวัตกรรมข้าวปลาวาฬ - ข้าวไร้แป้ง” พร้อมทาน แค่ฉีกซองก็สามารถกินได้เลย ที่สำคัญมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ ไม่มีแป้ง ไม่มีน้ำตาล ใยอาหารสูง และเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน แพ้กลูเตน เป็นต้นนายธีรภัทร ภู่อารีย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เนรมิต ฟู้ดเทค จำกัด ผู้ผลิตข้าวปลาวาฬ เล่าให้ฟังว่า ข้าวปลาวาฬไม่ใช่ข้าวจริงที่เราปลูกขึ้นมา แต่เราใช้ไฟเบอร์สาหร่ายสีน้ำตาลขึ้นรูปข้าวผสมกับโปรตีนสกัดจากปลา เท่ากับว่าจะมีทั้งไฟเบอร์และโปรตีน ที่ทำเป็นรูปข้าวเพราะว่าคนไทยชอบกินข้าวเป็นอาหารหลัก แต่มีปริมาณแป้งและน้ำตาลสูง จนกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดัน และโรคอ้วน ประกอบกับระยะหลังคนไทยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ไม่อยากกินแป้ง ข้าวปลาวาฬจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ อยากลดน้ำหนัก อยากลดแป้ง โดยเราได้พัฒนานวัตกรรมข้าวไร้แป้งที่คงรสชาติและเนื้อสัมผัสให้ใกล้เคียงข้าวจริงมากที่สุด เพื่อให้คนไทยยังคงกินข้าวได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิม ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ คือ เส้นใยพืช โปรตีนสกัดจากปลาน้ำจืด บุก สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลและน้ำ ขณะที่ข้อมูลทางโภชนาการของข้าวปลาวาฬที่เป็นข้าวพร้อมทาน 1 ซอง ซึ่งมีปริมาณเท่ากับ 100 กรัม จะให้พลังงาน 60 แคลอรี่ มีคาร์โบไฮเดรตเพียง 10 กรัม หรือ 3% มีโซเดียม 60 มิลลิกรัม หรือ 3% เช่นกัน แต่มีใยอาหารถึง 10 กรัม หรือ 40% ส่วนไขมันอิ่มตัว คอเรสเตอรอล โพแทสเซียม เท่ากับ 0% ที่สำคัญไม่ใส่สารกันบูด“ข้าวปลาวาฬให้เนื้อสัมผัสเหมือนข้าวจริง สามารถเก็บในช่องแช่แข็งได้นานถึง 3 เดือน เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่ต้องการลดน้ำตาล ผู้รักสุขภาพ กินเข้าไปแล้วจะอิ่มยิ่งกว่ากินข้าว รสชาติคล้ายข้าวเสาไห้ ตอนนี้มีจำหน่ายในช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ผลตอบรับค่อนข้างดี ยืนยันอร่อยเหมือนเดิม เพิ่มเติมสุขภาพ” นายธีรภัทร กล่าว