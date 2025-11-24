Blue by Alain Ducasse ฉลองครบรอบ 6 ปี เปิดบ้านต้อนรับเชฟระดับตำนาน ‘Alain Ducasse’ พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษ Découverte โดยเชฟ Evens López

กรุงเทพมหานคร, พฤศจิกายน 2568 — Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่งระดับหนึ่งดาวมิชลิน ตั้งอยู่ที่ ไอคอนลักซ์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม ฉลองครบรอบ 6 ปี ด้วยการมาเยือนของเชฟระดับตำนาน Mr. Alain Ducasse เชฟระดับโลก ในโอกาสสำคัญนี้ เชฟอีเวนส์ โลเปซ (Evens López) Executive Chef ของ Blue by Alain Ducasse ได้รังสรรค์เมนูฉลองวาระพิเศษ Découverte เพื่อถ่ายทอดเทคนิคอันประณีตและความพิถีพิถันแห่งรสชาติของ Alain Ducasse ผ่านวัตถุดิบพรีเมียมและการนำเสนอที่ให้ประสบการณ์เหนือระดับ ซึ่งถือเป็นหัวใจของร้านมาตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2019
คุณอลัง ดูคาส กล่าวถึงการกลับมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้งว่า “Blue by Alain Ducasse คือภาพสะท้อนปรัชญาของเรา อาหารที่สื่อถึงความเป็นเลิศและอารมณ์ ผ่านการตีความอย่างประณีตของเชฟอีเวนส์ โลเปซ และทีมงาน ตลอดหกปีที่ผ่านมา Blue by Alain Ducasse เติบโตอย่างงดงาม ถ่ายทอดศิลปะแห่งอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ร้านยังคงสร้างแรงบันดาลใจและมอบประสบการณ์ประทับใจให้ลูกค้าจากทั่วโลก
“ครั้งแรกที่ผมมาเยือนไอคอนสยาม ผมประทับใจกับวิสัยทัศน์ ความงดงาม และทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผมเลือกที่นี่เพราะสะท้อนจิตวิญญาณเดียวกับงานสร้างสรรค์ของเรา คือ ความเป็นเลิศ นวัตกรรม และอารมณ์ความรู้สึก มันคือเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการถ่ายทอดศิลปะการใช้ชีวิตที่ผมอยากมอบให้กับนักชิมในเอเชีย” คุณอลัง กล่าว
สำหรับเมนูฉลองวาระพิเศษ Découverte นำเสนอประสบการณ์ 6 คอร์ส ถ่ายทอดความเป็นอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยผ่านมุมมองเฉพาะตัวของเชฟอีเวนส์ โลเปซ เริ่มต้นด้วย Aubergine Royale โรยด้วยเมล็ดมัสตาร์ดและซอสผักรมควัน ตามด้วย Bluefin Tuna เสิร์ฟคู่หัวไชเท้าแตงโม ยูสุ และ คาเวียร์ Kristal ต่อด้วย Rainbow Courgette และ Comté cheese เสริมรสด้วยวอลนัทพราไลน์และใบเสจแบล็กเคอร์แรนต์ สำหรับเมนูไฮไลต์ Barbarie Duckling รมควันอ่อนๆ เสิร์ฟคู่กับเรดิคคิโอ เคอร์แรนท์ และใบโลเวจ ปิดท้ายด้วยชุดของหวาน Delight Collection ที่ประกอบด้วย Chocolate Soufflé, Lemon Kaffir Lime & Sake และ Tart Tatin ‘our way’ ราดด้วยซอสไวน์วินโฌน
นอกจากนี้ ในช่วงเย็นยังมีการเฉลิมฉลองด้วย คานาเป้สุดประณีต นำเสนอรสชาติและความปราณีตของงานคราฟต์ระดับสูง อาทิ ปลาเทราต์รมควันกับพริกหวานและยูสุ, หอยเชลล์กับสึดาจิ ฟิงเกอร์ไลม์และคาเวียร์ Kristal, ทาทาร์เนื้อวากิวกับชิโสะและมัสตาร์ด, และ พาร์เมซานกับทรัฟเฟิลขาวอัลบา ขณะที่ของหวานประกอบด้วย ส้มโอและมะพร้าว รวมถึง ช็อกโกแลตกับแบล็กเลมอนและถั่วลิสง
คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “Blue by Alain Ducasse คือหนึ่งในความสำเร็จของคำมั่นสัญญาที่ผู้ร่วมลงทุนทั้งสามบริษัท ได้แก่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้ไว้กับประเทศไทยในการนำสิ่งที่ดีที่สุดของโลกมาสู่เมืองไทย ตลอดหกปีที่ผ่านมา ร้านแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือระดับนานาชาติ เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ไอคอนสยามเป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวในประเทศที่มีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การอาหารของไทย”
นับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2019 Blue by Alain Ducasse ยืนหยัดในฐานะผู้นำวงการอาหารไฟน์ไดนิ่งของกรุงเทพฯ พร้อมได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยคว้ารางวัล มิชลินสตาร์ 1 ดาวต่อเนื่องถึง 5 ปี จาก Michelin Guide Thailand ตอกย้ำมาตรฐานระดับโลกของประสบการณ์ไฟน์ไดนิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในร้านอาหารยอดเยี่ยมของเอเชียจาก Asia’s 50 Best Restaurants และได้รับการยกย่องด้านการออกแบบจาก Le French Design 100 สำหรับดีไซน์ภายในอันโดดเด่นและเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์
ภายใต้การนำของ เชฟ Evens López เชฟชาวเปรูผู้มากด้วยประสบการณ์ระดับโลก ที่เคยสร้างชื่อเสียงในร้านอาหารระดับมิชลินสองและสามดาวทั้งในอิตาลี ฝรั่งเศส โมนาโก และลอนดอน อาทิ Il Ristorante Trussardi alla Scala มิลาน, Pavillon Ledoyen ปารีส ภายใต้เชฟ Yannick Alléno, Le Louis XV – Alain Ducasse ที่ Hôtel de Paris โมนาโก, The Clove Club ลอนดอน และ Dame de Pic ลอนดอน เชฟ López นำแรงบันดาลใจจากปรัชญาของ Ducasse ผสานเข้ากับภูมิปัญญาอาหารไทย รังสรรค์จานที่เน้นความสดตามฤดูกาล งานฝีมือ และอารมณ์ความรู้สึกเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมนำเสนอรสชาติร่วมสมัย เปี่ยมอารมณ์ และสะท้อนวัฒนธรรมอาหารแบบสากลอย่างแท้จริง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไฮไลต์เมนู และข่าวสารล่าสุด กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.blue-alainducasse.com/