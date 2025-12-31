ไอเทมลับเพิ่มเสน่ห์สาวอกเล็ก กับ T-SHIRT BRA สีใหม่

เสน่ห์ของผู้หญิงเริ่มต้นจากความมั่นใจในแบบของตัวเอง โดยเฉพาะสาวอกเล็ก การเลือกชุดชั้นในที่เสริมทรงอย่างพอดี คือไอเทมลับที่ช่วยอัปลุคให้สวยมั่นใจในทุกวัน ล่าสุด Guy Laroche Lingerie (กีลาโรช ลองเจอเรย์) แบรนด์ชุดชั้นในระดับพรีเมียมจากฝรั่งเศส ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป เผยโฉม T-SHIRT BRA สีใหม่ล่าสุด PEACH ALLURE โทนชมพูพีชหวานละมุน ที่ถ่ายทอดเสน่ห์อันอ่อนโยนและเย้ายวนอย่างมีระดับ ด้วยบราเต้าเรียบเนียน เนื้อสัมผัสนุ่มนวล มอบความสบายในทุกการสวมใส่ ผสานดีเทลผ้าลูกไม้ด้านข้างอย่างประณีต สะท้อนความงามตามแบบฉบับของกีลาโรช ฝรั่งเศส รวมถึงเทคโนโลยี Mold Push Up ช่วยยกกระชับทรวงอกให้แลดูอวบอิ่มอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมดีไซน์หยดน้ำบริเวณกลางอก ช่วยดันทรงให้อกชิดสวย สร้างมิติให้สรีระของผู้หญิงแลดูสง่างามในทุกมุมอมอง แม้สวมใส่กับเสื้อยืดหรือเสื้อผ้าเนื้อบาง ราคา 1,090 บาท
จับคู่ความสวยได้อย่างลงตัวกับ กางเกงในทรง Bikini พร้อมลูกไม้ตกแต่งด้านหน้า เสริมลุคให้ดูสวยครบเซต สวมใส่สบาย มั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว ราคา 450 บาท จำหน่ายแล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ชุดชั้นใน Guy Laroche ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ Lazada, Shopee, TikTok และ Facebook: Guy Laroche Lingerie
เภสัชกรหญิงวราพร ลิขิตจรรยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่
ไอเทมสุดฮิต จาก "ลิซ่า" Amazing Thailand Ambassador เรื่องราวเล็ก ๆ จากหัวใจท้องถิ่น ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกหลงรัก
"ลูกชิ้นยืนกิน” ของดีที่หาได้ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ เมนูสุดคลาสสิกที่กลายเป็นขวัญใจนักชิมทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว
"ไก่ทอดหาดใหญ่" เมนูที่ได้รับคำชมจาก ลิซ่า ในบทสัมภาษณ์ จนกลายเป็นกระแสที่แฟนคลับและผู้ชื่นชอบอาหารไทยต่างแสวงหา
“ผัดไทย” และ “ตำมะม่วง” เป็นเมนูโปรดของลิซ่าที่ร้านอาหารไทยในลอสแอนเจลิส ส่งผลให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศมียอดจองโต๊ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
"ข้าวไข่เจียว" และ "ไอศกรีมขนมปัง" ที่ลิซ่าเลือกทานในงานเฉลิมฉลองรับรางวัลSpotify Billions Club Plaque จนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน
"โรตีสายไหม" เมนูที่ปรากฏในInstagram Story ของลิซ่า ทำให้แฟนคลับแห่ตามชิมทั่วประเทศ
เปิดเมนู “Thai up the World” เมนูเครื่องดื่มที่ร่วมมือกับ Erewhon ยกระดับชาไทยให้กลายเป็นเครื่องดื่มพรีเมียมที่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ
"ชุดไทยผ้าไหมยกลำพูนพร้อมรัดเกล้ายอด" ในมิวสิกวิดีโอเพลง "LALISA" นำเสนอผ่านชุดสไบและเครื่องประดับศีรษะอันเป็นเอกลักษณ์
"ผ้าซิ่นย้อมครามหมักโคลน" ที่ลิซ่าเคยใส่เที่ยววัดที่อยุธยาฯ ยังทำให้เกิดกระแส “นุ่งซิ่นเที่ยวไทย” ทำให้ผ้าไหมกลายเป็นOOTD – Outfit of the day