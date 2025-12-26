รวมไอเทมของกิน-แฟชั่นสุดปังจาก “ลิซ่า” อวดโฉม Soft Power ไทย สู่สายตาชาวโลก

ททท.แนะนำ “ไอเทมของกิน-แฟชั่น” สุดฮิตจาก “ลิซ่า” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ปี 2569 หลังซุปตาร์สาวดาวดังสร้างปรากฏการณ์นำ Soft Power ไทยอวดโฉมสู่สายตาชาวโลกจนลือลั่น
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” เดินหน้าสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกับ “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” ศิลปินชาวไทยชื่อก้องโลก ที่มารับบทบาทในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” ปี พ.ศ. 2569
โดย ททท. ได้คัดสรรไอเทมของกิน-แฟชั่น” สุดฮิต ที่ลิซ่าเคยสร้างปรากฏการณ์นำ Soft Power ไทย อวดโฉมสู่สายตาชาวโลกจนลือลั่นมาแนะนำ ดังนี้
-"ลูกชิ้นยืนกิน” ของดีที่หาได้ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ เมนูสุดคลาสสิกที่กลายเป็นขวัญใจนักชิมทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว
-"ไก่ทอดหาดใหญ่" เมนูที่ได้รับคำชมจาก ลิซ่า ในบทสัมภาษณ์ จนกลายเป็นกระแสที่แฟนคลับและผู้ชื่นชอบอาหารไทยต่างแสวงหา
-“ผัดไทย” และ “ตำมะม่วง” เป็นเมนูโปรดของลิซ่าที่ร้านอาหารไทยในลอสแอนเจลิส ส่งผลให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศมียอดจองโต๊ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
-"ข้าวไข่เจียว" และ "ไอศกรีมขนมปัง" ที่ลิซ่าเลือกทานในงานเฉลิมฉลองรับรางวัล Spotify Billions Club Plaque จนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน
-"โรตีสายไหม" เมนูที่ปรากฏใน Instagram Story ของลิซ่า ทำให้แฟนคลับแห่ตามชิมทั่วประเทศ
-เปิดเมนู “Thai up the World” เมนูเครื่องดื่มที่ร่วมมือกับ Erewhon ยกระดับชาไทยให้กลายเป็นเครื่องดื่มพรีเมียมที่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ
-"ชุดไทยผ้าไหมยกดอกลำพูนพร้อมรัดเกล้ายอด" ในมิวสิกวิดีโอเพลง "LALISA" นำเสนอผ่านชุดสไบและเครื่องประดับศีรษะอันเป็นเอกลักษณ์
-"ผ้าซิ่นย้อมครามหมักโคลน" ที่ลิซ่าเคยใส่เที่ยววัดที่อยุธยาฯ ยังทำให้เกิดกระแส “นุ่งซิ่นเที่ยวไทย” ทำให้ผ้าไหมกลายเป็น OOTD – Outfit of the day
นอกจากนี้ในปี 2569 ลิซ่า ในบทบาท Amazing Thailand Ambassador จะทำหน้าที่เชิญชวนแฟนคลับและนักท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ในการสัมผัสเสน่ห์และประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมสานต่อหน้าที่สำคัญในการเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกไปค้นหาและสัมผัสความสวยงามของประเทศไทยไปด้วยกัน เตรียมรับชมภาพยนตร์โฆษณาตัวอย่าง (Teaser) ของ Amazing Thailand Ambassador ได้ในต้นเดือนมกราคม ปี 2569