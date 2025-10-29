BLACKPINK เสิร์ฟความสุขทั่วราชมังฯ กับ คอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR IN BANGKOK เต็มอิ่ม 3 ค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ ที่ทำเอา BLINK ไทยไม่อยากกลับบ้าน

จบลงอย่างสวยงามกับ ‘BLACKPINK WORLD TOUR
สี่สาว BLACKPINK เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเพลงฮิตอย่าง “Kill This Love” ที่มากับโปรดักชันสุดอลังการและซาวด์กระหึ่มทั่วสเตเดียม เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้ตั้งแต่ต้น ต่อด้วยเพลงจากอัลบั้มเต็มชุดที่สองอย่าง “Pink Venom” และซิงเกิลฮิต “How You Like That” ก่อนพา BLINK ย้อนวันวานกับ “Playing With Fire” จากอัลบั้ม SQUARE TWO และปิดจบด้วยความมันส์สุดพลังในเพลง “Shut down” สมศักดิ์ศรีเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก!
นอกจากโชว์สุดปังของสาว ๆ ที่ใส่เต็มแบบไม่มีอั้น พวกเธอยังเตรียมโซโล่สเตจมาให้แฟน ๆ ได้ชมกันแบบจุใจ
ประเดิมเวทีด้วยพี่ใหญ่ของวง Jisoo ที่ขนเพลงจากมินิอัลบั้มล่าสุด อย่าง “Hugs & Kisses” และ “Earthquake” มาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม พร้อมท่าเต้นสุดไวรัลที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ สนั่นราชมังฯ งานนี้ทั้งสเตจสุดอลัง วิชวลตาแตก สมมง “สวยสุดในราชมัง” อย่างแท้จริง
ต่อด้วยมักเน่ของวง Lisa ที่เปิดโซโล่อย่างอลังการจากอัลบั้ม Alterego ระเบิดพลังเต็มเวทีด้วยเพลงเปิด “Thunder” พิเศษสุด ๆ คือโชว์ที่กรุงเทพฯ Lisa เตรียมเพลงมาเสิร์ฟแบบไม่ซ้ำกันทั้ง 3 วัน แฟน ๆ ชาวไทยเลยได้ฟังทั้ง “When I’m With You” , “Rockstar”, “Lifestyle”, และ “FUTW” นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือชุดจากแบรนด์ไทยที่ Lisa สวมขึ้นคอนเสิร์ตตลอด 3 วัน สะกดทุกสายตาด้วยลุคสุดปัง โดยเฉพาะวันสุดท้ายกับชุดคริสตัลลายธงชาติไทย พร้อมรอยยิ้มและคำพูดสุดอบอุ่นอย่าง “I love you, Thailand” งานนี้ทำเอา BLINK ไทยกรี๊ดสนั่นลั่นราชมังฯ
ในช่วงพาร์ทโซโล่ของ Jennie พาแฟน ๆ สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเพลงแดนซ์สุดไวรัล “Like Jennie” ที่มียอดวิวทะลุ 195 ล้านครั้งบน YouTube และมันส์กันอย่างต่อเนื่องกับซิงเกิลฮิปฮอปสุดปัง “ExtraL” ก่อนจะปิดโซโล่สเตจอย่างสวยงามด้วยเพลงช้าสุดลึกซึ้งอย่าง “Starlight”
ปิดท้ายด้วย Rosé ที่เรียกรอยยิ้มจากแฟน ๆ ด้วยโมเมนต์สุดน่ารักกับการโชว์กินอาหารไทยทั้ง 3 วัน ได้แก่ ผัดไทย ชานม ข้าวเหนียวมะม่วง และโรตีสายไหม ก่อนโชว์เพลงโซโล่อย่าง “Toxic Till The End” รวมถึงเพลงอื่นๆจากอัลบั้ม ROSIE อย่าง “Call It The End” , “ TWO YEARS” , และ “ 3AM” ปิดท้ายอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเพลงสุดฮิต “APT” แฟน ๆ ทั้งสเตเดี้ยมร้องและเต้นตามกันอย่างสนุกสนาน
กลับมารวมตัวกันครั้งนี้ 4 สาวระเบิดพลังกับซิงเกิลคัมแบ็ก “JUMP” ในรอบ 3 ปี ที่โชว์สดให้ BLINK ไทยฟังเป็นครั้งแรก ก่อนจะพาแฟนๆ ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นกับเพลงเดบิวต์สุดไอคอนิกอย่าง “Boombayah” และ “Whistle” อีกทั้งเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง “Forever Young” และ “Ddu-Du Ddu-Du” ส่งท้ายด้วยช่วง Encore กับเพลงฮิตอย่าง “JUMP”, “Kick It” และ “LALISA” ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องทั่วราชมังคลาฯ ก่อนที่ ROSÉ จะกล่าวขอบคุณแฟน ๆ ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นว่า “เป็น 3 วันที่สุดยอดมากๆ เลยค่ะ” และ “พวกเรารักคุณ”
อีกหนึ่งโมเมนต์จากคอนเสิร์ตที่ทำเอา BLINK ไทยน้ำตาคลอกันเป็นแถว กับประโยคสุดประทับใจของ ROSÉ ที่ว่า “ประเทศไทยเป็นเหมือนกับบ้านของฉัน” เรียกได้ว่าเป็นสามวันแห่งความทรงจำที่คุ้มค่ากับการรอคอย และปิดฉากความประทับใจได้อย่างสมบูรณ์แบบตามแบบฉบับของ BLACKPINK