เปิดเทศกาลแห่งการ ‘ให้’ กับแคมเปญใหญ่ “ROBINSON SEASON OF GIVING” แท็กทีมทัพดารา นำโดย โทมัส-ปัง-เน็ต-แม้ก-ณฐ ชวนสัมผัสปรากฏการณ์ 4 การ ‘ให้’ แห่งปี “ให้ช้อป -ให้ความคุ้ม - ให้ประสบการณ์ความสุข – ให้สังคม”จัดเต็มครบทุกโมเมนต์แห่งความสุข

ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำ ‘เดสติเนชันแห่งความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต’ ต้อนรับปีใหม่ด้วยเทศกาลแห่งการ “ให้” เปิดแคมเปญใหญ่ “ROBINSON SEASON OF GIVING” (โรบินสัน ซีซั่น ออฟ กิฟวิ่ง) ภายใต้คอนเซ็ปต์อบอุ่น ‘ของขวัญสุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้’ ที่มาพร้อมการ ‘ให้’ แบบยกกำลังสี่ “ให้ช้อป - ให้ความคุ้ม - ให้ประสบการณ์ความสุข – ให้สังคม” ตั้งแต่วันนี้ - 4 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ
คิกออฟปรากฏการณ์ความสุขของเทศกาลแห่งการ ‘ให้’ แห่งปีในแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING”อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พ.ย. 68 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดแคมเปญ พร้อมด้วยบุคคลสำคัญของจังหวัด และพันธมิตรคนสำคัญ คุณศิริวรรณ พุทธศิริวัฒนรองผู้อำนวยการฝ่าย Credit Card Product and Marketing Management Department จากธนาคารกสิกรไทย เข้าร่วมสัมผัสความสุขของเทศกาลแห่งการ ‘ให้’ แบบจัดเต็มครบทุกโมเมนต์ โดยภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำโดย คุณนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เปิดโมเมนต์แห่งความสุขของเทศกาลแห่งการ ‘ให้’ด้วย5 ดาราหนุ่มสุดฮอต โทมัส – ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์, ปัง – พิรุฬห์วัตน์ พรมรัตน์, เน็ต – สิรภพ มานิธิคุณ, ณฐ – ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ และ แม้ก – กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ ที่มาพร้อมขบวนน้องนก โรบิ้นสุดคิวต์ แถมยังสร้างความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟน ๆ 10 ผู้โชคดีที่ได้ถ่ายภาพแบบใกล้ชิด และอีก 20 ผู้โชคดีที่ได้ร่วมเล่นเกมและเวิร์กชอปใน 4 โซนกิจกรรม(สำหรับลูกค้าที่มียอดช้อปภายในห้างครบ 2,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดอบอุ่นจากทั้ง 5 หนุ่ม นอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราจากแบรนด์ชั้นนำอย่างเฟ กัญญาพัชร ณ นคร และ เมย์ ญดา วัชระมูสิก จาก แบรนด์ NIYOM JEANS รวมทั้ง โดนัท – ศุภวิชญ์ ทองยืนจากแบรนด์ PLAYBOY มาร่วมเสริมทัพความสุขให้ “ROBINSON SEASON OF GIVING” กลายเป็นเทศกาลแห่งการ ‘ให้’ ที่สมบูรณ์แบบแห่งปี โดยแฟน ๆ สามารถชมบรรยากาศสด ๆ พร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง Live บน Facebook Page / YouTube: Robinson Department Storeได้อีกด้วย
สำหรับการ ‘ให้’ แบบยกกำลังสี่ ในแคมเปญ“ROBINSON SEASON OF GIVING” ภายใต้คอนเซ็ปต์อบอุ่น ‘ของขวัญสุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้’ ประกอบไปด้วย...
1) ให้ช้อป “ไอเทมของขวัญ” ครบที่สุด ในฐานะ Gift Destination แห่งปี
ห้างโรบินสัน ตอกย้ำภาพผู้นำด้านไอเทมของขวัญ ด้วยการคัดสรรสินค้าใหม่และคอลเลกชันของขวัญสุดพิเศษ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ทั้งแฟชั่น, บิวตี้, โฮม, มัมแอนด์คิดส์พร้อมกิฟต์เซ็ตดีไซน์เฉพาะเทศกาล ที่มาพร้อม กระดาษห่อของขวัญลายพิเศษ และกิฟต์การ์ดแทนใจ สำหรับส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ในทุกโอกาส ทั้งหมดนี้เพื่อให้ทุกคนได้เป็น “ผู้ให้ที่มีสไตล์” เลือกของขวัญได้ตรงใจสำหรับคนสำคัญ และสร้างโมเมนต์แห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้อย่างสมบูรณ์แบบ
2) ให้ความคุ้ม “จัดเต็ม” ทุกการช้อป
ห้างโรบินสัน มอบความคุ้มสุดพิเศษตลอดแคมเปญ“ROBINSON SEASON OF GIVING” กับโปรโมชัน “จัดเต็ม” เพื่อทุกการให้ ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น...
o ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย แจกจริง จัดเต็ม รวมแจกคะแนนเดอะวัน 6.4 ล้านคะแนน เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
o แลกลุ้นทองคำ และจี้เพชร รวมมูลค่ากว่า 9 แสนบาทเมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 10 บาท มูลค่า 674,000 บาท
- รางวัลที่ 2 Jubilee จี้เพชร Love Ribbon มูลค่า 25,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
ยิ่งแลกคะแนนเดอะวันมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก (ทุก 800คะแนน รับ 100 สิทธิ์ลุ้น หรือ ช้อปสินค้าทุก 1,000บาท
รับ 1 สิทธิ์ / รับสิทธิ์ X 2 เมื่อชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย)
o รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาทเมื่อช้อปตามเงื่อนไข
o ช้อปสนุกกับโปรดีที่สุดแห่งปี! กับ “ROBINSON BLACK FRIDAY” (โรบินสัน แบล็ค ฟลายเดย์) ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 68 –
3 ธ.ค. 69 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้าง ไม่ว่าจะเป็น.......
- สินค้าลดสูงสุด 70% (เฉพาะรุ่น / แบรนด์)
- รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- สมาชิกเดอะวัน แลก 1,000 คะแนน รับคูปองส่วนลด 150 บาท (จำกัด 1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก
- รวม 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)
- รับสิทธิ์ X 2 แลกลุ้นทองคำและจี้เพชรมูลค่ากว่า 9 แสนบาท เมื่อชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย
(ปกติทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์)
o พร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการมากมาย
3) ให้ประสบการณ์ความสุขที่ “มากกว่าการช้อปปิ้ง”
ห้างโรบินสัน สร้างประสบการณ์ความสุขที่ “มากกว่าการช้อปปิ้ง” ผ่านกิจกรรม “Season of Giving” ตลอดแคมเปญ ส่งต่อพลังแห่งการ “ให้” ที่อบอวลด้วยความสุขและความอบอุ่นทั่วประเทศ ประเดิมเปิดประสบการณ์แห่งการ ‘ให้’ ที่ห้างโรบินสัน อยุธยา (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา) ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 68 – 2 ธ.ค. 68 ให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข สนุก และอบอุ่นในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็น...
🎁 โซนของขวัญ (Gift Market Zone)
พบกับพื้นที่ช้อปของขวัญสุดพิเศษที่รวบรวมสินค้าคอลเลกชันใหม่ คอลเลกชันพิเศษ และไอเทมเฉพาะเทศกาล ทั้งสินค้าแฟชั่น ของตกแต่ง ของใช้ภายในบ้าน และของขวัญสุดคิวต์จากแบรนด์ชั้นนำทั้งภายในพื้นที่จัดกิจกรรม และ ภายในห้างโรบินสัน อยุธยา อาทิ NIYOM JEANSยกขบวนสินค้าขายดีและคอลเลกชัน NIYOM JEANS X TOY STORY ที่มาพร้อมโปรโมชันเฉพาะงานนี้เท่านั้น อาทิ ยีนส์ราคา 1,180 บาท ลดราคา ONE PRICE เหลือ 450 บาท,กางเกงชิโน่ ขาสั้น 1,380 บาท ลดเหลือ 690 บาท, ซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น, พบสินค้าใหม่จาก PLAYBOY พร้อมโปรโมชันสุดคุ้มสินค้า ชิ้นแรกลด 10% ชิ้นที่สองลดสูงสุดถึง 70%, GUY LAROCHE, HEAVY และ ARROW ยกทัพขบวนสินค้ามาลดสูงสุด ถึง 50% รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย ได้แก่ GOLDEN ZEBRA, SARAN JEANS, CHERILON, BEMING,
FITFLOP, HAVEN, TORA, CENTRAL HOME, CUIZIMATE, BOSS, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CLOE, DA VIDOFF, GUCCI, MARCJACOBS, TIFFANY&CO. เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกของขวัญแทนใจสำหรับทุกคนในครอบครัวและคนสำคัญได้อย่างครบจบในที่เดียว
🎮 โซนเกมและเวิร์กชอป (Game & Workshop Zone)
โซนแห่งความสนุกและการสร้างสรรค์ ที่ให้ลูกค้าและครอบครัวได้ร่วมทำกิจกรรมสุดพิเศษแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตลอดวัน ทั้ง...
- GIANT GACHAPON – สนุกไปกับเกม “ตู้กาชาปองยักษ์” เพียงช้อปครบทุก 1,000 บาท สามารถร่วมหมุนตู้
กาชาปองยักษ์ เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษและเซอร์ไพรส์มากมาย (จำกัด 100 สิทธิ์ต่อวัน)
- ROBIN EGG HUNT – สนุกกับเกม “ตามล่าไข่โรบิ้น” สำหรับทั้งครอบครัว เพียงแสดงใบเสร็จมูลค่า 500 บาท และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CENTRAL ONLINE กติกาง่าย ๆ ค้นหาไข่โรบิ้นให้ได้อย่างน้อย 10 ฟอง ภายในเวลา 30 วินาที รับฟรี! ไอศกรีมแท่ง Robin 1 ชิ้น (ของรางวัลจำนวนจำกัด 50 รางวัลต่อวัน)
- WORKSHOP – COOKIE DECORATION / KEYCHAIN – เพลิดเพลินกับเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ ‘ตกแต่งคุกกี้ / ทำพวงกุญแจ’ เพียงแสดงใบเสร็จยอดซื้อขั้นต่ำ 500 บาท และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CENTRAL ONLINE (จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน)
- SNOW GLOBE PHOTO SPOT – เอาใจสายแชะและสายคอนเทนต์ มาถ่ายรูปสุดคิ้วต์กับ “สโนว์โกลบ - ลูกแก้วหิมะยักษ์” ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของฤดูแห่งการให้...เติมเต็มฟีดของคุณด้วยภาพแห่งความสุขและช่วงเวลาแสนพิเศษ
- พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย รับฟรีกระเป๋าน้องโรบิ้น รุ่นลิมิเต็ด เอดิชัน มูลค่า 399 บาท
เพียงโชว์บัตรเครดิตและเซลล์สลิปจากห้างโรบินสัน (ไม่จำกัดยอดช้อป) พร้อมถ่ายภาพคู่กับโฟโต้เฟรมและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #RobinsonxKBank (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรเครดิตตลอดรายการ) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย 68 – 7 ธ.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน 10 สาขา ได้แก่ สาขาอยุธยา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุบลราชธานี สระบุรี พิษณุโลก เชียงราย หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี พร้อมชมโรบิ้นมาสคอต โชว์ พบกับน้องโรบิ้นสุดน่ารัก ถ่ายภาพและรับกระเป๋าของที่ระลึกได้ในรอบเวลา 12.30 น. และ 16.30 น. ตลอดกิจกรรม
พร้อมติดตามกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ความสุข ‘ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง’ ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ได้ที่ FacebookPage: Robinson Department Store และ Facebook Page ของแต่ละสาขาทั่วประเทศ
4) ให้สังคม “ส่งต่อความสุขไม่มีที่สิ้นสุด”
ห้างโรบินสัน เชิญชวนลูกค้าร่วม “ส่งต่อความสุขไม่มีที่สิ้นสุด” ผ่านการช้อปปิ้งภายในแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING” โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะร่วมสมทบทุนให้กับ
• มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพและส่งเสริมความยั่งยืนแก่คนในชุมชนทั่วประเทศ
• มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ
การ “ให้” ครั้งนี้จึงไม่เพียงมอบความสุขให้กับผู้รับเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังแห่งการแบ่งปันที่ต่อยอดสู่สังคม สะท้อนความมุ่งมั่นของห้างโรบินสันในการเป็นแบรนด์ที่ขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืนในทุกเทศกาล
มาร่วมต้อนรับปีใหม่ด้วยเทศกาลแห่งการ ‘ให้’ ในแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING” กับคอนเซ็ปต์อบอุ่น ‘ของขวัญสุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้’ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมหลากหลายช่องทาง ช้อปปิ้งสุดสะดวก ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, Central App และเว็บไซต์central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง Facebook Page: Robinson Department Store
และอย่าพลาด! มาร่วมสัมผัสการ ‘ให้’ ผ่านประสบการณ์ความสุข “ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง” กับกิจกรรม Season of Giving ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 68 – 2 ธ.ค. 68 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา
เพราะทุกโมเมนต์คือความสุขที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเอง......