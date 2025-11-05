xs
เครือสหพัฒน์ ยกขบวนสินค้าคุณภาพดีให้ช้อปกระจาย บิ๊กช้อป บิ๊กชิม ในงาน “ศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 41”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เครือสหพัฒน์ ชวนสายช้อปเลือกชมและซื้อสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำนับพันรายการในราคาพิเศษ พร้อมรับดีลเด็ด และโปรดี ๆ ที่ทุ่มกันแบบสุดตัว ในงาน “ศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 41” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 นี้ งานใหญ่แห่งปีที่สายช้อปต้องไม่พลาดของถูกและดีในราคาโดนใจ กับสินค้าแบรนด์ดัง เกรดคุณภาพ ลดแรงสูงสุดถึง 70% อาทิ Lacoste, Guy Laroche, Wacoal, BSC, Arrow, DAKS, HOW, ITOKIN, absorba, ENFANT, Elle, Mizuno, B’me, ARTY, Tellme, MTI, KMA, Zymn, PAN, St. Andrews, WIENNA, Covermark เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานอีกหลากหลายรายการให้เลือกชิมและช้อปกันอย่างจุใจ 

นอกจากนี้ ยังมี โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน ที่พลาดไม่ได้ อาทิ CHERILON ลดสูงสุดถึง 90% Lacoste ลดสูงสุดถึง 80% กระเป๋าเดินทาง HQ Luggage ราคาเริ่มต้นเพียง 399 บาท Wacoal และ B’ME ราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาท พร้อมบริการรับคนละครึ่งพลัส 

มาช้อปกันให้กระจาย บิ๊กช้อป บิ๊กชิม ได้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. (วันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน เปิดให้ ช้อปเวลา 9.00-21.00 น. และวันที่ 2 พฤศจิกายน เปิดให้ช้อปเวลา 09.00 - 17.00 น.) ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Line Official ที่ http://nav.cx/zD4idFx หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 093 431 2212
















