“นลิน รุจิรวงศ์” ทายาทเดลินิวส์ วิวาห์หวานส่งท้ายปี

ช่วงนี้อากาศดีอะไรๆ ก็ดูจะสดชื่น แจ่มใสไปหมด ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงเคาต์ดาวน์ด้วยแล้วไม่ว่าที่ไหนก็ดูจะคึกคักไปหมด และแน่นอนว่ามีอีกบ้านหนึ่งที่ครื้นเครงไม่แพ้กัน เพราะ “นะ-นลิน รุจิรวงศ์” ผู้บริหารและทายาทรุ่นใหม่ของเดลินิวส์ ก็เพิ่งถูกแฟนหนุ่ม “คุณป้อง-ทวีพล ชาติธำรง” จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์ไปหมาดๆ ท่ามกลางแขกเหรื่อจากญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง
โดยงานนี้มี “คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์” และ “มร.มอริส ถั่ม” ร่วมเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสของ “นลิน รุจิรวงศ์” บุตรีของ “พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ - คุณประพิณ รุจิรวงศ์” กับฝ่ายเจ้าบ่าว คือ “คุณทวีพล ชาติธำรง” บุตรของ “คุณประไพพรรณ ชูสร้อยปิ่น” โดยมี “คุณไฉไล ชูสร้อยปิ่น” ร่วมยินดีที่บ้านเจริญพรของฝ่ายเจ้าสาวนั่นเอง
ทั้งนี้ “นะ-นลิน รุจิวงศ์” ปัจจุบันเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการตลาด และมีคุณแม่ “ประพิณ รุจิรวงศ์” หรือนามสกุลเดิมคือ เหตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของเดลินิวส์ ซึ่งนะ นลิน เธอได้เข้ามาพลิกโฉมเดลินิวส์สู่ยุคดิจิทัลด้วยคอนเซปต์ Dailynews Daily Solution เพื่อปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมขับเคลื่อนสื่อและองค์กรด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะการใช้พลัง Soft Power
