พ่อตาใจป้ำ มอบบ้าน–โรงงานกว่า 30 ล้าน เป็นของขวัญวิวาห์หนุ่มสู้ชีวิต

ราชบุรี - เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายชีวิต พ่อตาใจป้ำมอบบ้านและโรงงานผลิตกันชนมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท เป็นของขวัญวิวาห์ให้คู่บ่าวสาว หลังเห็นความขยัน อดทน และความรับผิดชอบของลูกเขย อดีตแรงงานในโรงงานเดียวกัน
วันนี้( 28 ธ.ค.) ที่บ้านพักภายในบริเวณโรงงานผลิตกันชน “ช้างสยาม” บ้านหนองบอน หมู่ 1 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายกฤษดา โมราสุด หรือ “หนุ่มกอล์ฟ” อายุ 33 ปี เจ้าบ่าวหนุ่มสู้ชีวิต เดินนำขบวนขันหมากเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับ นางสาวชุติมน จันทร์สว่าง หรือ “สาวเฟิร์น” อายุ 29 ปี ลูกสาวคนเล็กของ นายณัฐกร และนางเรียน จันทร์สว่าง เจ้าของโรงงานผลิตกันชนช้างสยาม ท่ามกลางญาติผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม
พิธีเริ่มต้นด้วยขบวนแห่ขันหมากอย่างคึกคัก ก่อนเข้าสู่พิธีรับไหว้และพิธีรดน้ำสังข์ โดยไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ในช่วงที่ นายณัฐกร จันทร์สว่าง บิดาของเจ้าสาว ประกาศมอบของขวัญวิวาห์เป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย และโรงงานผลิตกันชน มอบให้เป็นทรัพย์สินของคู่บ่าวสาว เพื่อเป็นหลักประกันในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว สร้างความประทับใจและเสียงปรบมือกึกก้องทั่วทั้งงาน
สำหรับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ ถือเป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นและความขยัน เมื่อ นายกฤษดา เคยเริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็นแรงงานในโรงงานผลิตกันชนช้างสยามมานานกว่า 5 ปี ด้วยความอดทน ตั้งใจทำงาน และรับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ขณะที่ นางสาวชุติมน ซึ่งช่วยดูแลกิจการของครอบครัว ได้ทำงานเคียงข้างกันอย่างใกล้ชิด จนความผูกพันค่อย ๆ พัฒนาเป็นความรัก และนำไปสู่การตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน
ด้าน นายณัฐกร จันทร์สว่าง เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ นายกฤษดา ทำงานในโรงงาน ตนเห็นถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และความเป็นคนดี จึงมั่นใจว่าสามารถดูแลลูกสาวได้เป็นอย่างดี พร้อมเปิดทางให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอและจัดพิธีแต่งงานอย่างเหมาะสม
นายณัฐกร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนมีบุตรสาว 2 คน โดย นางสาวชุติมน เป็นบุตรสาวคนเล็ก ส่วนบุตรสาวคนโตคือ นางสาวอมรรัตน์ จันทร์สว่าง อายุ 33 ปี ยังไม่ได้สมรส ซึ่งตนได้แบ่งทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ออกเป็น 2 ส่วน โดยวันนี้มอบให้บุตรสาวคนเล็กแล้วกว่า 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเตรียมมอบให้บุตรสาวคนโตในอนาคต
สำหรับช่วงค่ำวันเดียวกัน เจ้าภาพได้จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส เชิญผู้ใหญ่ เพื่อนฝูง และมิตรสหายร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น