คาร์ฟอร์แคช คีออสก์เปิดจุดบริการใหม่ใน ปตท.-เพิ่มช่องทางตอบโจทย์สินเชื่อเพื่อคนมีรถ

'คาร์ฟอร์แคช'ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถ ส่ง “คาร์ฟอร์แคช คีออสก์ (Car4Cash Kiosk)” ขยายการเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บรมราชชนนี 97 หวังเพิ่มความสะดวก-รวดเร็วในการเข้าถึงสินเชื่อและประกันภัยรถยนต์ รองรับลูกค้าโซนฝั่งธนฯ
นายพรเทพ ถิรสุนทรากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า ร้านกาแฟ และบริการต่าง ๆ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ย่านชานเมืองได้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยหันมาใช้สถานีบริการน้ำมันซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางบริการของชุมชน (Community Hub) ที่มีบริการหลากหลายประเภทในที่เดียว เนื่องจากตอบโจทย์เรื่องความคล่องตัวและรวดเร็ว คาร์ฟอร์แคช มองเห็นทิศทางการเติบโตนี้ จึงได้เปิดตัว “คาร์ฟอร์แคช คีออสก์” แห่งแรก ที่ปั๊ม ปตท. บรมราชชนนี 97 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการขยายจุดบริการไปยังทำเลที่ใกล้ชิดผู้ใช้รถที่มีกำลังซื้อให้มากขึ้น
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้เราพบว่า ‘ความสะดวกของช่องทางบริการ’ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสูงถึง 29% ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าในยุคปัจจุบัน จนนำไปสู่การเป็น ‘คาร์ฟอร์แคช คีออสก์’ โมเดลการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เข้ามาเสริมบริการ คาร์ฟอร์แคช เดลิเวอรี (Car4Cash Delivery) ที่มีอยู่เดิมให้ใกล้กับลูกค้ายิ่งขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกวิธีรับบริการที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการนัดเจ้าหน้าที่ไปพบ หรือการเดินทางมาใช้บริการที่คาร์ฟอร์แคช คีออสก์ ทั้งนี้ ปตท. บรมราชชนนี 97 ถือเป็นพื้นที่เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของย่านชานเมืองฝั่งตะวันตก มีผู้ใช้บริการที่หลากหลาย พร้อมกำลังซื้อที่มีปริมาณและความถี่ในการแวะใช้บริการสูง ซึ่งเรามองว่าการขยายจุดให้บริการในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดรีไฟแนนซ์รวมทั้งประกันภัย รถยนต์และมอเตอร์ไซค์”
อนึ่ง ปัจจุบัน คาร์ฟอร์แคช มีจุดให้บริการกว่า 4,700 จุด ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมจุดขายหลักด้านความรวดเร็ว “อนุมัติเงินไวภายใน 30 นาที และรับเงินไวสุดภายใน 1 ชั่วโมง” รวมถึงทางเลือกการขอสินเชื่อแบบดิจิทัลได้ทุกเวลา ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้เจ้าของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม