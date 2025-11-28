DPU ผนึกกรมพลศึกษา–พันธมิตร จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ข ดันสนามเด็กลูกหนัง สู่เวทีสร้างศักยภาพเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 กรมพลศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) , บริษัท ว้าว 1971 จำกัด ,โรงพยาบาลบางปะกอก 1 และ บริษัท โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำกัด จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ข ภายใต้ชื่องาน “DPE WOW CUP 2025” โดยมี นายสิโรตม์ มียศ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วันวร จะนู ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส ฝ่าย General Support & Services มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ นายเทอดศักดิ์ วงศ์เชียงเพ็ง ประธานบริษัท ว้าว 1971 จำกัด ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
นายสิโรตม์ มียศ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , บริษัท ว้าว 1971 จำกัด ,โรงพยาบาลบางปะกอก 1 และบริษัทโรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำกัด
เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้มีการจัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 16 สาย และจะคัดเลือกอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้าสู่รอบต่อไป จนได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีม และแข่งขันจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
"นอกจากนี้จะมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่ทำผลงานโดดเด่นในแต่ละระดับ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน โดยที่ผ่านมาได้มีหลายทีมได้รับรางวัลระดับโกลด์ พร้อมเชิญชวนผู้ปกครอง ครูผู้สอน และทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเน้นทั้งความสนุก ความปลอดภัย และมาตรฐานของเกมกีฬา" ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กล่าว
ด้าน ผศ.ดร.วันวร จะนู ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส ฝ่าย General Support & Services มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า DPU โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะกีฬา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างวินัย สุขภาพที่ดี และป้องกันปัญหายาเสพติด การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝน ฝึกทักษะ และอาจต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพในอนาคต
DPU ยังได้เปิดสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลัก พร้อมดูแลความปลอดภัย การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ทุกฝ่าย
ผศ.ดร.วันวร กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้ DPU ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล “กรมพลศึกษา เดลินิวส์คัพ 2025” ถ้วย ก. ทั้งในรุ่น 18 ปี และ 16 ปี รวมถึงการแข่งขันรุ่นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนศักยภาพเยาวชนไทย นอกจากนี้ยังมีโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเข้าศึกษาและร่วมทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยในอนาคต
อย่างไรก็ตามหลังการแถลงข่าว มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยการแข่งขันนัดเปิดสนามจะมีขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เตะวันละ 3 คู่ ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก่อนเข้าสู่รอบ 8 ทีมในช่วงต้นปี 2569 ต่อไป