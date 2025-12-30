เจ้าชายแห่งจอร์แดน ทอดพระเนตรฟุตบอลรอบชิงแชมป์

เจ้าฟ้าชายฮุสเซน มกุฎราชกุมารแห่งจอร์แดน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าหญิงรัจวา อัล-ฮุสเซน พระวรชายา และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาหรับคัพ 2025 รอบชิงชนะเลิศ โดยทีมชาติจอร์แดน พบกับทีมชาติโมรอกโก ณ สนามกีฬาลูเซล เมืองลูเซล รัฐกาตาร์
ผลการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาหรับคัพ 2025 นัดชิงชนะเลิศ โมรอกโก ชนะ จอร์แดน 3-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ คว้าแชมป์ไปครอง โดยเกมจบลงด้วยการพลิกกลับมาชนะอย่างสุดมันส์หลังจากโดนนำไปก่อน เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่ 2 ของโมรอกโก และเป็นการจบอันดับที่ดีที่สุดของจอร์แดนในรายการนี้
#CelebOnline #Celeb #เจ้าฟ้าชายฮุสเซน #ฟีฟ่าอาหรับคัพ2025 #MoroccoVSJordan #FIFAArabCup2025 #เจ้าหญิงรัจวาอัลฮุสเซน #ข่าวไฮโซ #ข่าวTiktok #ข่าวGossip
Cr.RoyalWorldThailand