“มิ้งค์” ตั้งธงคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงโลกสมัย 2 ปี 2026

“มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย นักสนุกเกอร์หญิงมือ 1 ของโลก ออกมาเปิดเผย พอใจผลงานของตัวเองในการแข่งขันสนุกเกอร์ ซีเกมส์ 2025 ที่ไทย เป็นเจ้าภาพ เมื่อ 9-20 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังช่วยทีมคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง จากสนุกเกอร์ 15แดง ทีมหญิง และ 15 แดง บุคคลหญิง รวมถึง 1 เหรียญเงิน สนุกเกอร์ 6 แดง บุคคลหญิง ซึ่งส่วนภูมิใจและรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงรับใช้ชาติในซีเกมส์ที่ผ่านมา
“มิ้งค์” ยังเผยอีกว่า หลังจากนี้ตนเองจะเดินทางไปแข่งขันรายการอาชีพที่อังกฤษและบัลแกเรีย ซึ่งเป้าหมายในเวลานี้ก็คือการรักษามือ 1 ของโลก ให้ได้นานที่สุด และตนเองก็หวังว่าในปี 2026 อยากจะคว้าแชมป์แชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงให้ได้เป็นสมัยที่ 2 แม้จะเคยได้มาแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าจะเพิ่มสถิติตรงนี้ให้ตัวเองอีก
“ส่วนการที่หนูมีโอกาสได้ลงแข่งขันกับนักกีฬาอาชีพผู้ชายในทัวร์บ่อยๆ ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากในการที่ผู้หญิงต้องไปเล่นสู้กับผู้ชาย แต่ส่วนตัวหนูก็ยังเชื่อว่าหนูทำได้ค่ะ ก็น่าจะมีแมตช์ที่ชนะบ้าง แพ้บ้าง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้น แล้วมาปรับใช้ในเกมที่เจอกับนักกีฬาผู้หญิงด้วยกันค่ะ”
“ส่วนที่ผู้หญิงหลายๆคน หรือนักกีฬาสนุกเกอร์หลายๆคน เริ่มหันไปเล่นไชนีส 8 บอล ส่วนหนึ่งเพราะมีเงินรางวัลดึงดูดใจที่คุ้มค่าและถือว่าสูงกว่าการแข่งขันสนุกเกอร์ ส่วนตัวมองว่าน่าสนใจเลยค่ะ สำหรับหนูตอนนี้ยังไม่ได้มองว่าจะไปเล่น แต่ถ้าเป็นอนาคตข้างหน้า ก็ไม่แน่ค่ะ”