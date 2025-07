“โอปอล” ปลื้มได้ลุยภารกิจรอบโลก! ขอบคุณ “แทนซาเนีย” ต้อนรับยิ่งใหญ่ จุดหมายต่อไปลอนดอน

จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ มิสเวิลด์ 2025และคณะมิสเวิลด์นำโดยประธานและซีอีโอ องค์กรมิสเวิลด์ พร้อมด้วยรองอันดับ 1 มิสเวิลด์ 2025จากประเทศเอธิโอเปีย กับการเยือนทวีปแอฟริกา ประเทศแทนซาเนีย อย่างเป็นทางการ ภายใต้การเชิญของสภาศิลปะแห่งชาติแทนซาเนีย หรือ BASATA เพื่อร่วมแคมเปญ Royal Tour Unforgettable ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งมีสถานที่สำคัญมากมายหลายแห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ (Serengeti National Park) ทุ่งหญ้าสะวันนา เขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกจากนั้นเดินทางต่อมาที่หมู่เกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศแทนซาเนีย ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย คิลิมันจาโร (Mount Kilimanjaro) ภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา ซึ่งที่นี่ “โอปอล” และ “ฮัสเซ็ต” ได้เข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วเกาะ รวมถึงการแวะชมเขตรักษาพันธุ์เต่าทะเลอันเลื่องชื่อ ซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามในการอนุรักษ์ทางทะเล และสังเกตเต่าอย่างใกล้ชิด ซึ่งมิสเวิลด์ของเรายังได้ตั้งชื่อให้เต่าว่า “โอปอล” ก่อนปล่อยคืนสู่มหาสมุทรอินเดียให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอีกด้วยปิดท้ายก่อนจบทัวร์ ทางคณะมิสเวิลด์ได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าฯประธานาธิบดีแซนซิบาร์ ณ ทำเนียบรัฐบาล อันโดดเด่น หรือ อิคูลู ยา แซนซิบาร์ อาคารอันงดงามตระการตา ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารของสุลต่าน ซึ่งประธานาธิบดีได้กล่าวขอบคุณอย่างอบอุ่นถึงการมาเยือนของมิสเวิลด์ 2025 และคณะครั้งนี้ว่า“รายได้ 30% ของแซนซิบาร์มาจากการท่องเที่ยว ดังนั้นการส่งเสริมนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เรารู้สึกซาบซึ้ง และมั่นใจว่าจะมีผู้คนจำนวนมากต้องการมาเยือน” ท่านยังแสดงความขอบคุณต่อกลุ่ม Africab ที่เชื่อมโยงมิสเวิลด์กับแซนซิบาร์-แทนซาเนีย และยืนยันถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะร่วมมือกันในโครงการริเริ่มต่างๆ ในอนาคตด้านเผยความรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งว่า “ตอนเด็กๆ ฉันฝันถึงแซนซิบาร์ในฐานะสวรรค์สีฟ้าครามแห่งโลมา และเครื่องเทศ สิ่งที่ฉันได้พบนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าความฝัน ที่นี่คือสถานที่มหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความเมตตา และความงาม ที่ทุกคนควรไปเยือน”ปิดท้ายที่มิสเวิลด์กล่าวว่า “ฉันจะเก็บความทรงจำเกี่ยวกับดนตรี ความสุข และผลงานอันน่าทึ่งที่รัฐบาลของคุณทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนไว้ แซนซิบาร์จะอยู่ในใจฉันตลอดไป” ซึ่งก่อนจะเดินทางกลับ มิสเวิลด์ของเรายังทิ้งคำหวานไว้เป็นปริศนาว่า “See you again soon, Zanzibar” ต้องมาลุ้นกันเลยว่าเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหรือไม่ และมาทำอะไรสำหรับจุดหมายต่อไป “โอปอล สุชาตา” จะเดินทางสู่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติภารกิจมิสเวิลด์ต่อทันที